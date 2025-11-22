Pol Pogba zaigrao fudbal posle više od dvije godine, a nakon suspenzije i povreda.

Izvor: Lou BENOIST / AFP / Profimedia

Slavni francuski fudbaler Pol Pogba je konačno ponovo zaigrao fudbal. Posle više od dvije godine pauze, suspenzije zbog dopinga, povreda i komplikovanog povratka u formu, vezni fudbaler debitovao je za Monako. Time je simbolično stavljena tačka na jedan od najtežih perioda u karijeri fudbalera za kojeg se svojevremeno otimalo pola Evrope.

Pogba je u Monako stigao ovog ljeta, odmah nakon isteka godinu i po dana suspenzije zbog korišćenja DHEA, supstance koja povećava nivo hormona, uključujući testosteron. Iako je prvobitno bio kažnjen drakonskom četvorogodišnjom zabranom, žalbom je uspio da je smanji i vrati se treninzima. Ipak, tri mjeseca nakon početka sezone 2025/26 i dalje nije imao minutažu - najviše zbog povreda i dugog procesa fizičke pripreme.

Paul Pogba est bien là ⛏️pic.twitter.com/Y3kzQeF1CK — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1)November 22, 2025

U klubu su često isticali da njegov povratak ne smije biti brz. I onda - konačno. Na meču u Renu u subotu uveče, Pogba je u 85. minutu dobio poziv sa klupe. Posle skoro 800 dana, nakon poslednje utakmice za Juventus 23. septembra 2023, kontroverzni Francuz ponovo je kročio na teren. U nekoliko poteza pokazao je klasu, a jedna duga lopta na levu stranu podsjetila je navijače na njegove najbolje dane.

Paul Pogba is back ❤️pic.twitter.com/4uiqeQbOth — SuiiStorm (@Being_Cr7fan)November 22, 2025

Jasno je da je Pogba danas daleko od igrača koji je 2016. vrijedeo 105 miliona eura i bio jedno od najvećih imena svjetskog fudbala. Ima iza sebe fizičke, profesionalne i porodične lomove, ali večeras je napravio ono najvažnije: ponovo je postao fudbaler.

Meč je završen ubjedljivom pobedom Rena (4:1). Domaći su vodili 4:0 kada je Pogba ušao u igru, a Monako je u nadoknadi, iako sa igračem manje, uspio da postigne počasni gol. Monako možda jeste izgubio, ali je dobio nešto mnogo važnije - dokaz da Pogba opet diše fudbal. I da njegova priča, uprkos svemu, još nije završena.



