Vaterpolisti Crne Gore izgubili su u Budvi od aktuelnog svjetskog prvaka Hrvatske 12:11, u posljednjoj provjeri pred Evropsko prvenstvo u Beogradu

Izvor: vaterpolo savez crne gore

Pobjeda i dva poraza, to je učinak vaterpolista Crne Gore tokom pripreme za Evrospko prvenstvo u Beogradu.

Savladali su u Kotoru Gruziju, a potom izgubili od Italije u Napulju i večeras od Hrvatske u Budvi u posljednjoj provjer 12:11 (2:1, 3:4, 3:2 2:2).

Od starta se vodila velika borba, u kojoj nijedna ekipa nije uspijevala da se rezultatski odlijepi.

U samom završnivi, Filip Kržić je pogodio za 12:10, a Strahinja Gojković je postavio konačan rezultat.

Marko Mršić je za "ajkule" dao tri gola, Dmitri Holod, Dušan Matković i Gojković po dva, a po jednom su pogodili Jovan Vujović i Vlado Popadić.

Goste je predvodio Loren Fatović sa četiri gola, po dva su dali Luka Bukić i Konstantin Harkov,