Komisija Glavnog grada za procjenu štete od ogromnih požara koji su ljetos zahvatili teritoriju Podgorice obradila je 260 od 305 pristiglih zahtjeva – za 40-tak, kako je naglašeno, dokumentacija nije bila potpuna.

Izvor: Služba zaštite i spašavanja Šavnik

Do sada utvrđena šteta od velikih požara koji su ljetos zahvatili područje Glavnog grada iznosi blizu dva miliona eura, saopšteno je RTV Podgorica. I dok pojedini mještani područja koja su najviše stradala kažu da, ni poslije šest mjeseci, nijesu obeštećeni – predstavnici gradske uprave ih pozivaju na strpljenje, ističući da isplata zavisi od odluka na državnom nivou.

„Procijenjeno je da je ukupna šteta oko 1,7 miliona eura, požar je zahvatio nekih više od 300 hektara šumskog zemljišta što je naravno rezultiralo velikim gubicima, pored toga stradalo je preko 43 hiljade čokota vinove loze što je posebno nanijelo štetu gazdinstvima koje se bave ovom djelatnošću“, kazao je Nikola Jočić iz Komisije za procjenu štete Glavnog grada.

I dok nadležni još utvrđuju štetu – mještani područja koja su najviše stradala tvrde da su obećanja ostala neispunjena.

„Kada su se zapalili čitavi Piperi ili veliki dio njega, od tada je prošlo evo šest mjeseci međutim ništa se po tom pitanju konkretno nije desilo. Trebalo je reći građanima Pipera izgoreli ste, nema novca, snalazite se kako znate i umijete, to bi bilo poštenije nego obećavati nešto što ne možete da ispunite, to je najgora stvar. Istinu svakom čovjeku treba reći, jer istina je najbolji lijek za sve naše zablude i greške“, kazao je mještatin Pipera, Ratko Đukić.

Iz Komisije, međutim, poručuju da je riječ o složenom i dugotrajnom procesu, te da isplata ne zavisi od Glavnog grada, već odluka na državnom nivou.

„Koliko imam informaciju da će svim građanima koji su pretrpjeli štetu i gdje je odrađena procjena biti isplaćeno 20 odsto od procjenjene štete. Prema informacijama koje imam biće do kraja februara isplaćeno, ali to kažem s rezervom jer opet ne zavisi od nas niti od Glavnog grada“, naglasio je Jočić.

Jočić poručuje mještanima tih područja da ipak budu strpljivi i da će Glavni grad donijeti dodatne mjere, kako bi se ublažila šteta od požara.