Sin Nikolasa Madura oštro kritikovao Amerikance zbog hapšenja njegovog oca.

Izvor: Youtube/CNN/Truth social/Real Donald Trump/Printscreen

Nikolas Ernesto Maduro Gera, sin svrgnutog predsjednika Venecuele Nikolasa Madura, oštro je kritikovao akciju hapšenja Madura koja je izvedena u subotu 3. januara u ranim jutarnjim časovima. Maduro je sa suprugom Silijom Flores svjedočio danas na sudu u Njujorku kada se izjasnio da nije kriv, dok je njegov sin oštro kritikovao Sjedinjene Države i njenog predsjednika Donalda Trampa.

"Otmica mog oca od strane Amerikanaca može da postane veliki svetski presedan. Ako normalizujemo kidnapovanje šefa države, onda nijedna država nije mirna.

Danas je to Venecuela. Sjutra bi mogla da bude bilo koja druga nacija koja odbije da se preda.

Ovo nije regionalni problem. Ovo je direktna pretnja globalnoj političkoj stabilnosti", rekao je popularni Nikolasito u Skupštini Venecuele.

BREAKING: Nicolas Maduro’s son Nicolas Ernesto Maduro Guerra just spoke at the Venezuelan assembly, strongly condemning the US for “kidnapping” his father and Venezuelan First Lady Cilia Flores.pic.twitter.com/SGtRNzfJjA — Ed Krassenstein (@EdKrassen)January 5, 2026

Da podsjetimo, Maduro se danas na sudu izjasnio da nije kriv, kao i njegova supruga. Naredno ročište zakazano je za 17. mart ove godine.