Sa tribine na kojoj su bili smješteni hrvatski navijači tokom meča su se čuli sramni povici: "Ubij Srbina", "za dom spremni", "ustaški se barjak vije"...

Izvor: Profimedia

Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske, Zlatko Dalić osudio je skandalozno ponašanje hrvatskih navijača na utakmici sa Crnom Gorom, u ponedjeljak u Podgorici, tokom kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

"Nažalost, opet ćemo biti kažnjeni. Nekim povicima nije mjesto na utakmicama reprezentacije. Ova reprezentacija stoji za zajedništvo, ljubav, domoljublje i vjeru. Za neke stvari nema mjesta i žao mi je što je tako bilo. Ne sjećam se kada je gostujuća publika tako dugo aplaudirala hrvatskoj himni kao ova u Crnoj Gori. Za to nema mjesta, sad nas očekuje kazna", rekao je Dalić u Dnevniku Nove TV.

Dalić u ponedjeljak nakon utakmice nije želio ništa da komentariše.

"Puno hvala na gostoprimstvu. Sve je bilo top. Ostalo nemojte mene pitati", rekao je tada Dalić.

Hrvatska je u Podgorici, nakon preokreta, slavila 3:2.