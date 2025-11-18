"Najoštrije osuđujemo ponašanje pomenutih hrvatskih navijača, dok crnogorskim navijačima upućujemo čestitke na dostojanstvenom navijanju"

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Koliko su navijači Crne Gore sinoć zaslužili poštovanje — jednako kao i igrači oba tima na terenu — toliko je ponašanje hrvatskih navijača bilo sramotno i za svaku osudu, saopštio je predsjednik Hrvatske građanske inicijative HGI, Adrijan Vuksanović.

Svojim skandaloznim postupcima pokazali su se nedostojnima velike sportske predstave kojoj smo svjedočili u Podgorici.

“Hrvatska građanska inicijativa, dosljedna svojoj politici zasnovanoj na principima u kojima nema mjesta šovinizmu, odakle god dolazio, ne pristaje na ćutanje poput onih koji su danas najglasniji, a ne reagiraju na nacionalističke ispade u sopstvenim redovima”, kazao je on.

Zato, zaključuje on, najoštrije osuđujemo ponašanje pomenutih hrvatskih navijača, dok crnogorskim navijačima upućujemo čestitke na dostojanstvenom navijanju.