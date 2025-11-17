Sportski događaji, kaže on, ne smiju biti zloupotrijebljeni za širenje mržnje niti za istorijske i ideološke provokacije.

Izvor: Djordje Cmiljanic/Djordje Cmiljanic

Ministar sporta i mladih Dragoslava Šćekića oglasio se povodom neprimjerenog skandiranja hrvatskih navijača tokom fudbalske utakmice Crne Gore i Hrvatske. Ocijenio je da je fašističko skandiranje neprihvatljivo.

„Najoštrije osuđujem neprimjereno, uvredljivo i, prije svega, fašističko skandiranje koje se čulo sa tribina dijela hrvatskih navijača. Takvo ponašanje neprihvatljivo je u svakom smislu. Povici koji su se čuli, uključujući i otvorene fašističke parole, u potpunoj su suprotnosti sa vrijednostima koje sport mora da promoviše. Za fašizam i bilo kakvu podršku fašističkoj ideologiji nema mjesta nigdje, a posebno ne na sportskim terenima, koji treba da ostanu prostor uvažavanja, fer pleja i zajedništva“, rekao je Šćekić.

Sportski događaji, kaže on, ne smiju biti zloupotrijebljeni za širenje mržnje niti za istorijske i ideološke provokacije.

„Bez obzira na rivalitet, emocije i važnost utakmice, obaveza je svih - i sportista i navijača - da njeguju sportski i prijateljski duh, jer sport mora da spaja, a ne da dijeli“, istakao je Šćekić.

"Ministarstvo sporta i mladih i ja lično očekujemo da svaki navijač svojim ponašanjem doprinese atmosferi koja poštuje sve učesnike i promoviše vrijednosti savremenog i civilizovanog društva. Navijanje mora biti izraz podrške svom timu, a ne platforma za uvrede ili poruke koje prizivaju ideologije za koje u našem društvu nema i ne može biti mjesta“, navodi Šćekić.