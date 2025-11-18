Sa južne tribine Gradskog stadiona sinoć se, tokom utakmice Crne Gore i Hrvatske, moglo čuti skandiranje "Za dom spremni", "Ubij Srbina"...

Izvor: Vlada Crne Gore/Bojan Gnjidić

Premijer Milojko Spajić osudio je skandiranje grupe hrvatskih navijača koje je, kako je kazao, bacilo sjenku na sinoćnji fudbalski spektakl u Podgorici.

Sa južne tribine Gradskog stadiona sinoć se, tokom utakmice Crne Gore i Hrvatske, moglo čuti skandiranje "Za dom spremni", "Ubij Srbina"...

"Ovakvi incidenti nas opominju da pogrešne ideologije u regionu nikada ne miruju te da javni prostor moramo aktivno i odlučno štititi od neprimjerenih poruka netrpeljivosti koje šalju neodgovorni pojedinci. S druge strane, ponosan sam na naše navijače koji su aplauzom pozdravili hrvatsku himnu i reprezentativce", napisao je Spajić na Iksu.