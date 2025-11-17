Barselona se vraća na svoj stadion posle dvije i po godine.

Barselona se zvanično vraća na svoj novi stadion, Spotifaj Kamp Nou. Prvi meč pred punim tribinama renoviranog doma odigraće u subotu 22. novembra, protiv Atletik Bilbaa (16.15 časova). Očekuje se da u punom kapacitetu stadion prima 105.000 gledalaca kada svi radovi budu gotovi. U ovom trenutku, za krajnji rok je određen jun naredne godine, dok će u subotu broj gledalaca biti prepolovljen - 45.401.

U svakom slučaju, gotova je Barselona epizoda na "Monžuiku", na kojem je igrala od 2023. godine. Ove sezone je domaći teren bio i "Johan Krojf" stadion od 6.000 mjesta, na kojem Barsa trenira i na kojem igra ženski tim.

Pogledajte kako izgleda renovirani dom Barselone:

Radovi probili rok

Iako je predsjednik kluba Đoan Laporta očekivao da se Barselona vrati u svoj dom još prošlog decembra, prvobitni rokovi su probijeni, ali se nazire kraj. Ovog novembra klub je organizovao otvoreni trening prvog tima na stadionu pred 21.795 navijača, a onda je zakazana i prva utakmica Lamina Jamala na mestu na kojem su velikani pisali istoriju, prije svih Lionel Mesi.

Argentinski as nije izdržao kada je vidio da se stadion sprema za otvaranje, pa je prošle nedelje u toku noći, bez javljanja bilo kome, došao na Nou Kamp samo da bi još jednom prošetao terenom na kojem je odrastao i u kojem je postao najbolji fudbaler na svijetu.

Pogledajte kako je izgledala Mesijeva posjeta novom domu Barselone.

Koliko su koštali radovi?

Ugovorena maksimalna garantovana cijena sa kompanijom "Limak" je 990 miliona eura, od čega je 903 miliona planirano za direktne radove i 87 miliona kao rezerva za nepredviđene troškove. Istovremeno, Barselona je navela da je finansiranje tog projekta, koji ne uključuje samo stadion, već i druge objekte, ukupno vrijedno 1,4 milijarde eura.



