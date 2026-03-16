Zvezdan Slavnić bio u vezi sa Ksenijom Pajčin dok je robijao zbog ubistva: Isplivale nikad viđene fotke poznatog para

Zvezdan Slavnić svojevremeno je govorio o svojoj vezi sa Ksenijom Pajčin.

Ksenija Pajčin bila je san svakog muškarca. Međutim, rijetki su imali priliku da sa pjevačicom provode privatne trenutke, a tu sreću imao je Zvezdan Slavnić. Kako je on govorio dok je bio učesnik rijalitija oni su bili zajedno u vrijeme kada je on bio u zatvoru zbog ubistva.

Nedavno su isplivale i njihove zajedničke fotografije iz srećnih dana, a Zvezdan je istakao da je Ksenija njegova najveća dječačka ljubav.

"Jeste bila najveća dječačka ljubav, ona je imala 17 godina, ja 16 godina. Godinu dana smo bili baš baš zajedno, posle se to razvlačilo. Moja najveća dječačka ljubav", istakao je Zvezdan u emisiji "Pretres nedelje".

"Vidjeli smo se možda dva tri puta. Izlazio sam na vikende, pričali smo nekih sat vremena... Kada smo se viđali, više smo ćutali nego pričali... Ksenija je bila posebna... Djevojčica puna energije, veselje, sve najljepše može da se kaže za nju. Drug, z**ebant, super lik", rekao je Slavnić.

Poslednjih 24 časa Fiipa i Ksenije prije tragedije

Smrt tada jedne od najpopularnijih, ali i najkontroverznijih mladih zvijezda, potresla je cio region. Njene pjesme i danas se slušaju, a o njenom karatkeru i nevjerovatnim pričama iz svakodnevnog života i dalje se priča.

Njen prijatelj i bivši nevjenčani suprug pjevačice Goce Božinovske, Nebojša Tubić Žabac, svojevremeno je otkrio kako je izgledalo veče prije stravične tragedije.

"Goca i ja sjedimo u klubu. Ksenija dolazi sa Kapisodom, prilazi mi i poljubi me u usta. Goca se začudila u fazonu šta je ovoj maloj, ali Goca je stari mafijaš, nju boli briga, oguglala je na to, ali Filip nije oguglao. Počeo je da je vuče, da se guraju tamo. Kad sam pogledao, tukli su se u separeu. Ja sam se zezao tad da će ga Ksenija prebiti", ispričao je Žabac za "Balkan Info".

Kobna ljubav

Ksenija i Filip u to vrijeme važili su za najljepši estradni par. Veza ovog ljubavnog para postajala je sve turbulentnija, te su na neko vrijeme i prekinuli, kada je Kapisoda ušao u "Velikog brata", dok je ona u medijima govorila da nije ljubomorna na djevojke koje se vrte oko njega, ali i da su na odnos zauvijek stavili tačku.

Tako je bilo sve dok maneken nije izašao iz rijalitija, kada su obnovili vezu i započeli zajednički život.

Pjevačica je u javnosti često govorila o ljubavi sa Filipom, te je nekoliko puta isticala kako je niko nije volio kao on

"Nikada me niko nije volio ovoliko kao Filip. Ne moramo ni da govorimo, dovoljno je samo da se pogledamo. Poznaje me bolje nego što ja sebe znam", pričala je tada Ksenija.