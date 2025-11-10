Crno-bijeli u potrazi za novim trenerom i čini se da Predrag Mijatović zna ko će to biti.

Izvor: MN Press

FK Partizan odlučio je da iznenada smijeni Srđana Blagojevića i još se čeka ime trenera koji će ga naslijediti. Marko Jovanović privremeno je vodio ekipu u poslednje dvije utakmice i ostvario je pobjede nad Javorom i Novim Pazarom, međutim crno-bijeli traže novog trenera i čini se da će odluka uskoro pasti.

Potpredsjednik kluba zadužen za sportska pitanja Predrag Mijatović najavio je za "Mozzart Sport" da postoji nekoliko kandidata i da će naredne nedelje biti imenovano ko će do kraja sezone predvoditi crno-bijele.

"S obzirom na situaciju, prvenstvo finansijsku, ideja je da trener koji će sad preuzeti ekipu bude tu do kraja sezone. To je jedan od uslova...", rekao je Mijatović i dodao: "Tad ćemo već imati spreman, u neku ruku iskusan, a i dalje mlad tim, koji će nam dati mogućnost da napravimo dugoročan projekat, sa čitavom strukturom kluba, koji se stabilizovan i finansijski i sportski za minulih godinu dana. Od juna i početka takmičarske 2026/27, Partizan će moći da napravi malo dugoročniji projekat sa trenerom, igračkim kadrom i svim važnim stvarima koje bi veliki klub trebalo da posjeduje".

Nagovijestio je već da bi novi trener mogao da bude Španije, spominjali su se već Viktor Sančez i Dijego Martinez, na šta nije htio da pruži konkretan odgovor i poručio je da svi moraju da se strpe.

Vidi opis Predrag Mijatović najavio Španca u Partizanu: "Zna naš fudbal i osvajao je trofeje" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN Press Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN Press Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 8 / 8

"Vrlo vjerovatno da će biti Španac. Neću da kažem da će biti, ali možda će biti Španac. Zašto? Zato što Španci slični nama mentalitetom, navikama i imaju gledanje na fudbal kao i mi (...). Zato mislim da može da bude Španac", rekao je Mijatović i dodao:

"To je istina. Već sad u novembru imam jasan profil trenera kakvog želim za mlade momke od naredne sezone. Ne mogu da vam kažem konkretno ime, ali mogu da nagovijestim da će to biti neko ko poznaje balkanski mentalitet i fudbal. Drugo, da zna kako je osvajati pehar. Nama su potrebni treneri koji bez obzira na metodoligiju rada i viziju fudbala imaju pobjednički mentalitet, da su osjetili kako je lijepo pobijediti, ne samo kao igrač, nego i kao trener. Ne pričam o titulama prvaka Evrope ili svijeta, nego da osjete kako je biti prvi u nečemu, bez obzira na jačinu i važnost lige. Da znamo kako razmišlja i motiviše igrače pred finale ili pred poslednju utakmicu prvenstva koju mora da dobije da bi osvojio titulu. Da igračima iz ličnog iskustva dajemo savjete kako se nešto radi, a ne iz priče koje smo čuli. U tom pravcu razmišljamo, potrebno nam je neko ko, osim fudbalskih stvari, koje su bitne, zna i kako se nešto osvaja", naglasio je Mijatović.