Vršilac dužnosti trenera Partizana Marko Jovanović oglasio se posle povratka crno-bijelih na prvo mjesto Superlige

Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot

Partizan je pobijedio Novi Pazar u Humskoj 2:0 i pod vođstvom trenerskog tandema Marko Jovanović – Đorđije Ćetković ponovo postao prvi na tabeli Superlige.

Marko Jovanović, nekadašnji prvotimac koji nije prvi put vršilac dužnosti trenera, blistao je od zadovoljstva poslije trijumfa u Humskoj.

"Izuzetno sam srećan, moram da priznam. Vratili smo se na prvu poziciju. Mislim da ni najzagriženiji partizanovci nijesu očekivali da u novembru budemo prvi. Ipak, nema euforije, da vidimo ko će doći za trenera, neki igrači idu u reprezentaciju, ali je mnogo lijep osjećaj. Čestitam momcima, svaka čast, nije im bilo lako u prethodnom periodu, ali ove dvije pobjede su mnogo značile."

Da li Marko Jovanović i Đorđije Ćetković ostaju u klubu?

"Ne znam ništa o tome, najiskrenije vam kažem. Ne bavim se onim što nije moja nadležnost. Doći će novi trener, ima još pet utakmica do kraja. Ko god da dođe, mi ćemo da pomognemo na najbolji mogući način, u sistemu smo da uskočimo kad god treba."

Objasnio je i kakva je situacija s njihovim licencama.

"Imamo pravo da vodimo na dvije utakmice, ne posjedujemo profi licence. Ponavljam – zaista nemam informacije ko, što, da li će neko doći... Bili smo fokusirani na ove dvije utakmice i ni na što više. Uradili smo što je do nas i čestitam Đorđiju, koji je vodio zajedno sa mnom, saradnicima, cijelim stručnim štabom, nije bilo lako, ali smo uspjeli da energetski podignemo ekipu i da ostvarimo dvije pobjede."