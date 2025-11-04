Marko Jovanović ističe da Partizan treba da napadne titulu iako Crvena zvezda ima veći budžet.

Srđan Blagojević dobio je otkaz u Partizanu poslije prve krize i čini se da je možda ljudima iz kluba više zasmetala njegova izjava upotrebljena da bi se smanjila očekivanja i novonastala euforija. Blagojević je istakao da situacija na tabeli nije realna (crno-bijeli na bod od Zvezde), pa njegov nasljednik Marko Jovanović odmah poručuje - a zašto ne bi osvojili titulu?

"Ima ona pjesma - dva smo svijeta različita... Tako gledam i u odnosu na nas kada su finansije, kao i sve drugo u pitanju. Ali, ja vjerujem da možemo da osvojimo titulu, to je u našem DNK. Mi smo na bod i borićemo se da do posljednjeg trenutka budemo u konkurenciji za titulu. Jeste da je Zvezda mnogo uložila, da finansijski bolje stoji, ali smo na bod zaostatka. Moramo da imamo jasne ciljeve. Zbog toga moramo da pokažemo da hoćemo do kraja", rekao je Jovanović.

"Izgubili smo već u Kupu, gdje smo svi mi, a i vi, mislili da je realniji tu trofej nego titula. Idemo da se borimo, na bod smo daleko. Znam da je sve moguće i apsolutno vjerujem da možemo da se borimo do kraja sa Zvezdom. Može da se desi da ne bude tako, ali hoću da vjerujem i zato pozivam navijače da pomognu", dodao je novi trener Partizana.

"Mazili smo ih i pazili"

Istakao je da iako je uvek bilo teško za Partizan protiv Javora u Ivanjici (srijeda, 17.00), očekuje od igrača da pokažu reakciju i da povrate strast koju su imali prije nego što su došle prve kritike.

"Mi smo dosta analizirali i očekivali smo ovaj pad. Nadali smo se da će biti kasnije. Sve je to proces, to je sve normalno kad imate toliko mladih, ali mi smo se prihvatili tog posla i smatram da je odluka kluba ispravna. Ljetos su bili heroji, sad trpe kritike, sve je to normalno. Moraju igrači da shvate gdje igraju i da vrate strast i energiju koju su imali. Najbolji i najbrži put je utakmica sa Javorom", rekao je Jovanović.

"Mi smo pobjeđivali, imali smo dobar skor, igrači su bili u stanju gde su ih svi pazili i mazili, sad su došle kritike i nije lako. Nisu više djeca, to su prvotimci Partizana, navijači su se zaljubili u njih i ta nervoza je normalna. Na nama je to da suzbijemo i da kanališemo samo na teren da bude fokus i da budu svjesni da kako dođe poraz i promeni sliku o ekipi - tako će i pobjeda da nas vrati gdje smo bili prije. Znate već kako je to u fudbalu", dodao je trener Partizana i poručio da je neophodno da se promijeni odnos u duelima i već je pohvalio Vanju Dragojevića za pokazivanje "zuba" Nenadu Tomoviću.

