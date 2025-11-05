Marko Jovanović došao do pobjede s Partizanom posle otkaza Srđanu Blagojeviću.

Izvor: Arena Sport 1

Partizan je pobijedio Javor iz Ivanjice posle velikog preokreta (3:2) čime je prekinuo negativan niz. Zbog njega je smijenjen trener Srđan Blagojević, a vršilac dužnosti Marko Jovanović uspio je da "trgne" ekipu posle lošeg rezultata u prvom poluvremenu i makazicama Jovana Miloševića upisana su nova tri boda.

"Imali smo dva teška poraza, znate šta se dešavalo, ispali smo iz Kupa i izgubili od Čukaričkog. Trebalo je da sada podignemo ekipu energetski. Javor predvodi jedan od naših najboljih trenera Radovan Ćurčić i nijednom nisu izgubili kod kuće ove sezone", podsetio je Jovanović i istakao da je njegovu ekipu "presekao" penal za Javor: "To su sve mladi momci. Na poluvremenu smo se dogovorili da igramo kao da se ništa nije desilo, napravili smo dvije izmene koje su možda riješile utakmicu. Čestitam igračima na karakteru, pred njima su velike karijere, ubeđen sam".

"Važna pobeda, prvi smo na tabeli i to dovoljno govori. Hvala navijačima na podršci", dodao je Marko Jovanović i poručio da Partizan ne sme da odustane od borbe za prvo mjesto na tabeli Superlige.

"Moramo. To nam je bio najveći motiv, Zvezda ima utakmicu manje, više puta smo rekli - borimo se za prvo mjesto i moramo da pokažemo karakter. Kako je Javor preokrenuo, rekli smo da možemo i mi. Očekujem ovakav Partizan i u nastavku borbe. Biće uspona i padova, sve je to normalno za mlade momke. Nećemo odustati".

Što se tiče Radovana Ćurčića, rekao je da ostaje žal i da je njegova ekipa zaslužila više, međutim nema šta da zamjeri momcima: "Ozbiljan otpor Partizanu. Imali smo problema, ovo je bilo iznad mojih očekivanja. Pri 2:1 smo promašili kolosalne šanse, nažalost jedan nesretan penal... Ostaje žal, zaslužili smo više, ali šta je tu je", dodao je iskusni trener ivanjičkog kluba posle utakmice.