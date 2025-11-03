Zašto je Predrag Mijatović smijenio Srđana Blagojevića, ako nema plan ko će ga zamijeniti? Stavio je sve na kocku i rizikuje i svoj status u Partizanu ako ne pronađe "zlatnu ribicu u okeanu". A tako trenutno izgleda potraga za novim trenerom u Humskoj.

FK Partizan od nedelje nema trenera. Srđan Blagojević dobio je otkaz posle dva uzastopna poraza - u Kupu od Mačve (2:0) i u Superligi od Čukaričkog (4:1) - što je bilo dovoljno da ga Predrag Mijatović smjeni. U saopštenju iz Humske, inače do sada jedinom oglašavanju Partizana na ovu temu, objašnjeno je da je to bio Mijatovićev predlog i zbog toga se u startu zna da će morati da ponese i najveću odgovornost.

Ko smjenjuje trenera koga svi obožavaju, koji je uspio da donese novu energiju, razigra klince i čiji rezultati su bili daleko od katastrofalnih? Samo osoba koja je spremna da se "kocka" i rizikuje iako mnogi ne vide potrebu za tim.

Tada je neophodno da imate plan i viziju kako dalje. Za sada, nismo čuli nijednu zamisao o moćnijoj verziji Partizana.

Zašto je smenjen Srđan Blagojević?

Srđan Blagojević je u Partizan stigao zimus, kao veliko iznenađenje novog rukovodstva, nakon licitiranja mnogo većim imenima. Pristao je na ono što ne bi niko, dobio je samo šestomjesečni ugovor da "ugasi požar" u Humskoj, bez ikakve garancije da će i nastaviti započeto od ljeta, kada je najavljeno da će klub početi da "zdravi" i da će imati za pojačanja...

Na kraju, Blagojević je posle solidno odrađenog posla - 10 pobjeda, pet remija i četiri poraza u svim takmičenjima - jedva dobio ugovor i to tek pošto su pregovori sa drugim trenerima opet propali.

Nije to Blagojević uzeo za zlo rukovodstvu, možda se i nije dovoljno zauzeo za sebe, tako da je "progutao knedlu" i opet sjeo na klupu Partizana gdje je imao veliki cilj - plasman u Evropu. Bez potrebnih pojačanja i sa "aktiviranjem" djece iz pogona Partizana nije se kvalifikovao za grupnu fazu ni Lige Evrope ni Konferencijske lige, kada je klub odlučio da ga podrži. S tim da je tada bilo daleko više logike za smjenu nego što je to danas...

Nastavio je dobro da "gura" u Superligi i do prošle nedelje nije pobijedio samo Radnički (2:2) i Crvenu zvezdu (2:1), što je možda bio drugi "termin" za potencijalnu smjenu, a presudilo mu je što su nosioci njegove igre počeli da padaju u formi. Dijelom i zbog preopterećenosti i nedovoljno duge klupe, što se najbolje vidjelo na primjeru Ognjena Ugrešića.

Do kraja nije izgubio svlačionicu Partizana iako je bilo kazni za mlade fudbalere (Andrej Kostić, Bogdan Kostić i Demba Sek) koji su bili pomalo sebični u završnici, ne stavljajući tako tim u prvi plan, dok smo vidjeli i nepotrebnu nervozu Vanje Dragojevića.

Šta je plan Predraga Mijatovića?

Slavni fudbaler, koji je prethodne nedelje bio zauzet intervjuima u Španiji posle "El Klasika", donio je odluku da smijeni trenera Srđana Blagojevića. I čini se da je to uradio na svoju ruku, uz poruku ostatku rukovodstva (Ljajić, Lazović i Forcan) da mu vjeruju oko ovoga.

Predrag Mijatović nikada nije reagovao ovako impulsivno, da nema rješenje u rukavu, ali i dalje čekamo da čujemo šta je plan. Jer plan da Marko Jovanović i Đorđije Cvetković vode ekipu - nije plan.

Zašto je Partizan požurio i smijenio Blagojevića trebalo bi da saznamo kada počne reprezentativna pauza (iduće nedelje), što je pravi trenutak za promociju trenera. Za sada, imena ni na vidiku. One zauzete trenere, Partizan ne može da dovede, a pogled na listu slobodnih intrigira - ne i rješava odmah zagonetku: Aleksandar Vuković, Milan Rastavac, mladi Marko Savić, Ranko Popović, Ilija Stolica...

Partizan nema novca za trenera

Na sve ovo ne treba zaboraviti da Partizan nema novca za trenera. Ujedno, zbog toga je Ljajić pričao da su propali pregovori sa Slavišom Jokanovićem i Sašom Ilićem kojima nije mogao da obeća ni blizu dovoljno novca koliko bi dobili u inostranstvu, tako da će ruke biti ponovo svezane.

Znamo da je najveća igračka plata u Partizanu mjesečno 20 hiljada eura, a ne djeluje logično da se trener plaća mnogo više - ako već ne može da garantuje titulu sa aktuelnim timom. I ko bi uopšte mogao?

Dakle, traži se trener koji će preuzeti odgovornost za ekipu koja za daleko skupljom Crvenom zvezdom zaostaje samo jedan bod, a gdje se njegovom prethodniku nije ispunila nijedna želja po pitanju pojačanja - i smijenjen je u prvom pravom kriznom momentu. I na sve to, ne možemo da pričamo o bilo kakvom efektu "šok smjene" jer su navijači mahom razočarani ovim potezom Partizana jer je bio omiljen među njima zbog vraćaja vjere. O igračima da ne pričamo.

Predragu Mijatoviću zaista treba mnogo sreće u takvoj potrazi, djeluje kao da traži zlatnu ribicu u okeanu.