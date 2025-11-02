Podsjetimo, juče su Sutjeska i Mornar upisali pobjede – Sutjeska je savladala Bokelj 5:4, a Mornar je preokrenuo protiv Jedinstva 3:1.

Fudbaleri Mladosti iz Lješkopolja iznenadili su aktuelnog prvaka – na stadionu pod Goricom slavili su 1:0, a jedini pogodak postigao je Knežević iz penala u 78. minutu.

U Petrovcu su Petrovac i Dečić odigrali 1:1, dok je Jezero u Beranama savladalo Arsenal 2:0 (strijelci Bogdanović i Adžović).

Vrh tabele nakon 14. kola:

Sutjeska – 26 bodova

Mornar – 25

Dečić – 21 (uz utakmicu manje)

Rezultati 14. kola:

Budućnost – Mladost 0:1

Petrovac – Dečić 1:1

Jezero – Arsenal 2:0

Bokelj – Sutjeska 4:5

Mornar – Jedinstvo 3:1