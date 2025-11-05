Srpski napadač Dušan Vlahović mogao bi još dugo da ostane u Juventusu.

Status srpskog napadača Dušana Vlahovića potpuno se promenio od dolaska Lučana Spaletija na mesto trenera Juventusa. Ljetos je bio već viđen na izlaznim vratima, ali je njegova plata u poslednjoj godini ugovora predstavljala veliki problem, pa je ostao u Torinu. Pod palicom Igora Tudora se nije proslavio, ali prema pisanju italijanskih medija Srbin bi čak mogao da potpiše novi ugovor sa italijanskim velikanom.

Vlahović i Juventus su spremni za zajedničku budućnost, prenosi "Gazeta" uz riječi Đorđa Kjelinija.

"Ovo govorim od početka godine. Vlahović je fokusiran i razmišlja samo o Juventusu. Lično, mislim da će biti vremena da zajedno napravimo odgovarajuće procene u dogledno vrijeme. U svakom slučaju, nema apsolutno zatvorenih vrata ni sa jedne strane - naprotiv, otvorena su. Obe strane su spremne da sjednu."

Šta kaže Spaleti?

Iskusni strateg je došao sa jasnim ciljem - želi da osvoji titulu šampiona Italije! Gde je u njegovim planovima Dušan Vlahović?

"Vlahović? On je u maloj prednosti jer zna šta je Juventus i poznaje pritisak koji vlada u klubu. Razgovarao sam sa Dušanom i bio bi presrećan da ostane ovdje. Ne opterećuje ga ugovor, misli samo na fudbal", rekao je Spaleti i dodao:

"Rekao sam da treba da se borimo za Skudeto, ali to ne znači isto što i da ga osvojimo. Dok nam matematika to ne zabrani, moramo da težimo svemu, tu mislim na Ligu šampiona. Sviđa mi se pogled tih momaka dok pričam, imaju želje i posvećenosti. To je dobra grupa, i fudbalski i ljudski gledano", izjavio je šef stručnog štaba torinskog kluba.