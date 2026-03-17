Ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović je kazao da će idejno rješenje za prvi blok budućeg naselja Velje brdo izabrati do sredine aprila, nakon čega će se raspisati tender za izvođača - dok bi se objekti gradili krajem 2026. godine.

To je saopštio neposredno prije konferencije na kojoj je predstavljen Profil države o urbanom razvoju, stanovanju i upravljanju zemljištem Crne Gore, pišu Vijesti.

On tvrdi i da se dio medija trudi da Velje brdo predstavi kao neozbiljan projekat amaterskim pristupom, te da je u ovom poslu bilo mnogo procedura pa se nije moglo početi prije.

Radunović je naglasio da smatra da je Velje brdo najveći urbanistički projekat u Crnoj Gori.

"Do kraja ovog mjeseca, 31. marta završava se međunarodni konkurs za idejno rješenje. Do 15. aprila će biti izabran pobjednik, nakon toga ide raspisivanje tendera za izvođača i krajem ove godine počinje izgradnja objekata. Prije toga će da, do kraja ovog mjeseca, počne izgradnja bulevara. Ko hoće da vjeruje, može, ko neće, ne mora a brzo će da dođe dan da ćemo svi zajedno sa kamerama - da se javimo građanima sa vrha Veljeg brda", istakao je Radunović.