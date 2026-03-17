Izraelski ministar potvrdio je ubistvo iranskog zvaničnika Ali Laridžanija u vazdušnom napadu, što dodatno pojačava tenzije na Bliskom istoku.

Visoki iranski zvaničnik Ali Laridžani ubijen je sinoć u izraelskom vazdušnom napadu u Iranu, rekao je ministar odbrane Izrael Kac.

Izraelske odbrambene snage (IDF) potvrdile su da je ciljano napadanje na Laridžanija, sekretara iranskog Savjeta za nacionalnu bezbjednost. IDF je, u međuvremenu, saopštio da je u odvojenom napadu ubijen komandant paravojnih snaga Basidž, Golamreza Sulejmani.

"Laridžani i komandant Basidža eliminisani su preko noći i pridružili su se šefu programa uništenja, Hamneiju, i svim eliminisanim članovima osovine zla, u dubinama pakla", rekao je Kac tokom procjene jutros, prema saopštenju njegovog kabineta.

Ko je Ali Laridžani?

Iako Laridžani nikada nije mogao da naslijedi pokojnog Alija Hameneija kao vrhovni vođa, iskusni iranski moćnik ponovo se pojavio kao ključna figura u teheranskom bezbjednosnom establišmentu nakon što je njegov sin Modžtaba Hamnej imenovan za novog ajatolaha.

Njegova bliskost sa Modžtabom postala je još očiglednija nakon što je Laridžani proslavio njegovo imenovanje od strane Skupštine stručnjaka, rekavši na X da je ta odluka ostavila Izrael i Sjedinjene Države "u očaju".

Laridžani se široko smatrao dijelom užeg kruga oko novog vrhovnog vođe, zajedno sa predsjednikom sudstva Golam-Hoseinom Mojsenijem-Edžeijem, predsjednikom parlamenta Mohamedom Bagherom Galibafom, Ahmadom Vahidijem, koji je 1. marta imenovan za komandanta Iranske revolucionarne garde, i višim bezbjednosnim zvaničnikom i komandantom centralne komande Hatam al-Anbija, Alijem Abdolahijem.

Laridžani (67) je obavljao funkciju sekretara Vrhovnog nacionalnog savjeta za bezbjednost i smatrao se jednom od najistaknutijih ličnosti u iranskom političkom i bezbjednosnom aparatu.

Bivši komandant u Iranskoj revolucionarnoj gardi, služio je kao šef štaba IRGC tokom Iransko-iračkog rata.

U poslednjim godinama Laridžani je predstavljao Hameneija u upravljanju odnosima sa Rusijom, Kinom i zalivskim arapskim zemljama, umjesto predsjednika Masuda Pezeškijana. Prije nedavne runde razgovora sa Vašingtonom putovao je u Oman da izloži okvir i uslove Teherana.

Nakon što Hezbolah i druge šiitske paravojne snage nisu uspjeli da obeshrabre Izrael, Hamenei je zadužio Laridžanija za upravljanje odnosima sa Libanom i Jemenom.

Ovaj potez tumačen je kao signal komandantu Kuds snaga, spoljnom operativnom krilu IRGC-a, jer je Laridžani civilna ličnost.

Laridžanijeva uloga u ubistvima tokom nedavnih protesta bila je dovoljno značajna da ga je Trampova administracija stavila na listu sankcija.

Između 2005. i 2007. Laridžani je bio sekretar Vrhovnog nacionalnog savjeta za bezbjednost pod predsjednikom Mahmudom Ahmadinedžadom i nadgledao iranski nuklearni dosije. Povukao se ili je smijenjen zbog neslaganja sa Ahmadinedžadom, a na poziciju se vratio 5. avgusta 2025.

Laridžani je služio kao predsjednik iranskog parlamenta 12 godina, od 2008. do 2020, i bio ključni pregovarač u iranskim nuklearnim razgovorima sa svjetskim silama, igrajući centralnu ulogu u Zajedničkom sveobuhvatnom akcijskom planu (JCPOA) iz 2015.

Takođe je bio na čelu iranske državne televizije od 1994. do 2004. i služio kao ministar kulture i islamskog vođenja od 1992. do 1994. Pokušao je da se kandiduje za predsjednika dva puta, ali je Savet čuvara odbio njegovu kandidaturu oba puta.

