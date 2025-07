Ponovo je pala cijena Dušana Vlahovića i Juventus čini sve da zaradi nešto ovog ljeta od Srbina.

Juventus je odlučio da ponovo spusti cenu za Dušana Vlahovića nakon što nije uspio da ga proda ovog ljeta, tako da se od 50 miliona na kojima su insistirali prije nekoliko nedjelja - stiglo do svega 20. Nadaju se u Juventusu da će to biti ipak dovoljno da se jave zainteresovani klubovi, prosto jer ne žele da se nađu u situaciji da raskidaju ugovor sa njim, a ni to nije više isključeno kako se čini.