Derbi će na stadionu "Mitar Mićo Goliš" igrati Petrovac i Dečić. I jedni i drugi žele pobjedu u ovom susretu, a kako su dueli ova dva tima uvijek bili neizvjesni i zanimljivi, očekuje se da tako bude i ovog puta.Budućnost će na stadionu pod Goricom igrati protiv OFK Mladosti Lob.bet. Plavi su favoriti u ovom odmjeravanju snaga, a uz to imaju i motiv više da se Donjogoričanima revanširaju za poraz u prvom dijelu sezone.U Beranama će koplja ukrstiti Jezero i Arsenal. Ovaj meč je važan i za jedne i za druge - Plavljani će nastojati da prekinu niz loših rezultata, dok će gosti nakon pobjede nad Petrovcem probati da ostanu na tom kursu, prenosi Dan.