Sutjeska će na stadionu kraj Bistrice igrati sa Jezerom

Dečić će večeras pred svojim navijačima u derbiju 13. kola ugostiti aktuelnog šampiona i probati da ih savladaju drugi put u kratkom vremenskom intervalu. Istina, ovaj današnja utakmica biće potpuno drugačija, jer je ulog veliki. Oba tima nalaze se u samom vrhu tabele, jure titulu jesenjeg prvaka i onaj tim koji trijumfuje biće korak bliže tome cilju.

Primorski derbi će u Tivtu igrati Arsenal i Petrovac. Tivćani su u seriji loših rezultata i ovaj susret biti za njih trebao da bude prekretnica. Međutim, naspram sebe će imati jednu od najboljih ekipa u ligi, koja u ovaj okršaj ulazi kao favorit. Hoće li gosti uspjeti da opravdaju ulogu favorita, ostaje da se vidi.

Sutjeska će na stadionu kraj Bistrice igrati sa Jezerom. Nikšićanima pripada uloga favorita u ovom odmjeravanju snaga i sa eventualna tri boda imali bi velike šanse da se domognu jesenje titule. S druge strane, i Plavljani imaju svoje želje u ovom meču i nema sumnje da bi u ovom susretu bili zadovoljni i bodom.

Jedinstvo Franca i Bokelj SBBet će u Bijelom Polju igrati derbi začelja, dok će na "DG areni" koplja ukrstiti OFK Mladost Lob.bet i Mornar, ekipe koje u poslednjih par kola igraju sve bolje, prenosi Dan.

Parovi i sudije

14:00 sati

BIJELO POLjE: Jedinstvo Franca – Bokelj (N. Dabanović, N. Radulović, M. Gojković, M. Laličić)

NIKŠIĆ: Sutjeska – Jezero (M. Bešović, M. Bulatović, M. Pepić, M. Ćupić);

15:00 sati

TIVAT: Arsenal- Petrovac (M. Savović, V. Todorović, M. Brajović, D. Božović)

18:00 sati

PODGORICA: OFK Mladost Lob.bet – Mornar (S. Vujisić, N. Vujović, J. Došljak, I. Šarac)

20:00 sati

TUZI: Dečić – Budućnost (M. Bošković, S. Jovanović, V. Radenović, M. Knežević)