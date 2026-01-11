Ukrajinske snage su tokom noći izvele snažan napad dronovima na ruski grad Voronjež i tom prilikom jedna ženska osoba je poginula, a troje ih je ranjeno.

U ukrajinskom napadu dronovima na ruski grad Voronježubijena je jedna osoba, a tri su ranjene, saopštili su danas lokalni zvaničnici.

Mlada žena preminula je tokom noći na odeljenju intenzivne njege, nakon što su delovi oborenog drona pali na njenu kuću tokom napada juče, naveo je guverner Voronješke oblasti Aleksandar Gusev na Telegramu.

Ukraine again launched drones towards Russia last night, with attacks mostly concentrated on the Voronezh region. Footage shows a long-range strike drone hitting a civilian apartment building. It remains unclear whether the strike was intentional or accidental. pic.twitter.com/4nksCjQUvj — Conflicthistory and News (@chc_and_news)January 11, 2026

Još tri osobe su povrijeđene, dok je više od 10 stambenih zgrada, kuća i jedna srednja škola oštećeno, rekao je Gusev, dodajući da je protivvazdušna odbrana oborila 17 dronova iznad Voronježa.

Ukrainian kamikaze drones struck several residential buildings in Voronezh, Russia, during an evening attack.https://t.co/Tigu94ZJeopic.twitter.com/3OvnJeyC3y — Defensive Century (@Def_Century)January 11, 2026

Grad ima nešto više od milion stanovnika i nalazi se oko 250 kilometara od ukrajinske granice.

Napad je uslijedio dan nakon što je Rusija tokom noći sa četvrtka na petak zasula Ukrajinu stotinama dronova i desetinama raketa, pri čemu su, prema ukrajinskim zvaničnicima, najmanje četiri osobe poginule u glavnom gradu Kijevu.