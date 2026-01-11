logo
Uhapšen napadač koji je navodno pokušao da ubije Acu Lukasa: Poznati detalji drame nakon nastupa na Jahorini

Autori Marija Petrović Autori Ana Živančević
Aca Lukas se prije toga oglasio na svom Instagram profilu.

Uhapšen napadač koji je navodno pokušao da ubije Acu Lukasa Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Aca Lukas zabrinuo je danas sve kada je objavio status da su sinoć pokušali da ga ubiju na Jahorini nakon nastupa.

Kako prenosi Hajptv.rs, N.M. je službenim autom pokušao da ubije Lukasa, a folker je u tom trenutku bio sa svojim vozačem.

Aca Lukas oglasio se na društvenoj mreži Instagram gdje tvrdi da su sinoć pokušali da ga ubiju nakon nastupa na Jahorini.

"Posle nastupa na Jahorini noćas, pokušali su da ubiju mene i mog vozača, jedva smo izvukli žive glave. Pokušali su da nas ubiju", napisao je Lukas.

Izvor: Kurir/ MONDO

Aca Lukas napad Bosna i Hercegovina

