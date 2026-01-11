"Pokušali su da me ubiju": Aca Lukas se hitno oglasio nakon nastupa na Jahorini, iznio šok detalje

Aca Lukas objasnio je šta se dogodilo nakon nastupa u Bosni i Hercegovini.

Aca Lukas oglasio se na Instagramu tvrdeći da je sinoć, nakon nastupa na Jahorini, bio žrtva pokušaja ubistva.

"Posle nastupa na Jahorini noćas, pokušali su da ubiju mene i mog vozača, jedva smo izvukli žive glave. Pokušali su da nas ubiju", napisao je Lukas.

Podsjetimo, prije manje od dva mjeseca fotografija Nasera Orića i Ace Lukasa koja je osvanula na društvenim mrežama izazvala je lavinu komentara i brojne reakcije. Zbog ove situacije, Lukasu je zabranjeno da nastupa na Jahorini:

"Olimpijski centar 'Jahorina"' obavještava javnost da će koncert izvođača Ace Lukasa, planiran za 12. decembar 2025. godine u oviru Ski Opening događaja, biti otkazan, a da će kupljene karte važiti za drugog izvođača, bez potrebe za zamjenom. Razlog za otkazivanje je fotografija na kojoj se najavljeni izvođač nalazi u društvu Nasera Orića, a koja je izazvala zabrinutost i uznemirenost javnosti u Republici Srpskoj. O novom izvođaču koji če nastupiti umjesto najavljenog, javnost će biti blagovremeno obaviještena, dok će svi ostali programi u okviru Ski Opening-a biti realizovani prema planu."