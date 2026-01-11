Za fudbalera Liverpula Konora Bredlija je sezona završena, moraće na operaciju koljena zbog povrede protiv Arsenala

Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Konor Bredli je završio sezonu. Težak udarac za Liverpul koji se muči sa povredama bekova već neko vrijeme. Doživio je povredu koljena na meču protiv Arsenala (0:0) i čeka ga višemjesečna pauza, neće se vraćati na teren ove sezone.

"Bredli će u narednim danima da ide na operaciju koljena i onda će da započne sa periodom rehabilitacije. Ne postoje nikakve procjene u vezi sa njegovim povratkom na teren u ovom trenutku", navodi se u saopštenju Liverpula.

This right here sums up Arsenal and their ridiculous fan base. Conor Bradley has a potential career-ending injury and Martinelli smacks him with the ball, then kicks him, then drags him off the pitch. That's why everyone hates that club.pic.twitter.com/o1vL76y2TM — ChikaCFC (@ChykaCFC)January 9, 2026

Povredu je doživio prilikom doskoka na meču protiv Arsenala, ali je ono što se desilo posle toga izazvalo buru. Fudbaler londonskog tima Gabrijel Martineli ga je prvo pogodio loptom dok je on ležao na zemlji, pa je onda počeo da ga vuče i gura van terena, jer je bio tik pored aut linije.

Fudbaleri Liverpula su skočili, spremni da se pobiju sa Martinelijem, umiješali su se i njegovi saigrači, sudija mu je pokazao žuti karton. Tek kada su izneta nosila je brazilski fudbaler shvatio šta je uradio i da je njegovim potezom mogao dodatno da pogorša već lošu situaciju. Posle meča se javno izvinio Bredliju i objasnio da je sve bilo u žaru borbe...