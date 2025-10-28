Zahtjev policije uslijedio je očigledno nakon podizanja tenzija u Podgorici zbog ranjavanja mladića na Zabjelu, ali i vandalizma u kojem su mete bili strani državljani.

Izvor: MONDO/Balša Janković

Derbi se nije odigrao u nedjelju, neće se igrati ni ove srijede - najprije zbog kiše i loše terena, a sada na zahtjev Uprave policije.

Utakmica 13. kola Meridianbeta Prve crngorske fudbalske lige Dečić - Budućnost odgođena je do daljnjeg, kako je saopštila Komisija za takmičenje FSCG shodno zahtjevu i inicijativi Uprave policije.

Zahtjev policije uslijedio je očigledno nakon podizanja tenzija u Podgorici zbog ranjavanja mladića na Zabjelu, ali i vandalizma u kojem su mete bili strani državljani.

Novi termin okršaja, koji je trebalo da se odigra prethodnog vikenda - još u nedjelju - biće naknadno saopšten.

Domaći šampionat se nastavlja za vikend 14. kolom.