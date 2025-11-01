U duelu "fenjeraša" i lidera igralo se spuštenih gardova, za gol više, a na kraju su sva tri boda odnijeli Nikšićani

Izvor: FK Sutjeska

Spektakularan duel u Kotoru pripao je lideru - Sutjeska je nakon preokreta slavila protiv Bokelja sa 5:4 u jednom od najboljih i najuzbudljivijih mečeva ove sezone u "Meridianbet" 1. CFL.

U duelu "fenjeraša" i lidera igralo se spuštenih gardova, za gol više, a na kraju su sva tri boda odnijeli Nikšićani, prenosi Dan.

Bokelj je nakon 15 minuta vodio sa 2:0, da bi Sutjeska preokrenula preko Ražnatovića, autora het-trika. Domaćin je golom Počeka stigao do egala, Aničić donio gostima novu prednost, Nišimura ponovo poravnao, da bi Aničič svojim drugim golom potpisao trijumf lidera u 89. minutu.

Premirerni duel 14. runde ponudio je pravi rolekoster, a kada bi bilo više ovakvih mečeva onda bi i tribine sigurno bile punije.

Danas od 16.30 u Baru igraju igraju Mornar i Jedinstvo, dok su sjutra od 15 sati na programu tri duela: Jezero - Arsenal, Petrovac - Dečić i Budućnost - Mladost Lob.bet.