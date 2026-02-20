logo
Ogledala kakva znamo polako nestaju: Stiže pametna zamjena, evo šta će sve moći da rade

Izvor Lepa i srećna
0

Pametna ogledala sa LED svjetlom, ekranom i digitalnim funkcijama postaju novi standard u kupatilima. Evo zašto klasična ogledala odlaze u prošlost.

Ogledala kakva znamo polako nestaju: Stiže pametna zamjena, evo šta će sve moći da rade Izvor: Withings

Trend pametnih ogledala koji polako zamjenjuje ona tradicionalna ogledala na koja smo do sada navikli nesumnjivo ste već negdje imali priliku da vidite. Kod malo bogatijih prijatelja, u luksuznim restoranima, na reklamama, u Instagram objavama domaćih i svjetskih zvijezda. Polako, ali sigurno ona ulaze u sve domove. Ne samo zbog estetike, već i iz nužde.

U narednim godinama tradicionalno ogledalo više neće biti samo element u kom ćemo se pogledati prilikom umivanja ili pranja zuba. Već tokom 2026. prostor iznad lavaboa u kupatilu dobiće potpuno novo značenje, a način na koji započinjemo dan mogao bi trajno da se promijeni.

Pravougaona staklena ploča, kakvu decenijama poznajemo, polako odlazi u prošlost. Savremeni dizajn enterijera i novi trend okreću se rješenjima koja nisu samo refleksija, već i funkcionalni deo pametnog doma — spoj estetike, tehnologije i praktičnosti, piše portal Geaorganic.

Pored pametnih ogledala, u kupatilu ćemo u budućnosti imati i pametne tuševe sa displejom.

Pametna ogledala su nova standardna oprema

Glavnu ulogu preuzimaju takozvana pametna ogledala i multifunkcionalne površine. Ovi sistemi objedinjuju LED rasvetu, tač ekrane, pa čak i virtuelne asistente.

Tokom jutarnje rutine moguće je:

  • podesiti intenzitet i temperaturu svjetla

  • provjeriti vremensku prognozu

  • slušati muziku ili podkast

  • primati obavještenja i podsjetnike

Drugim riječima, kupatilo postaje produžetak digitalnog ekosistema doma.

Dizajn: kraj pravilnih linija

Osim tehnologije, mijenja se i estetika kupatila. Dizajneri sve češće biraju:

  • nepravilne organske oblike

  • osvijetljene okvire

  • mat i kompozitne materijale

  • reflektujuće površine koje nisu klasično ogledalo

Cilj je stvoriti topliji, personalizovan i funkcionalan prostor — mesto opuštanja, ali i pametni centar svakodnevnih navika.

Zašto klasično ogledalo postaje prošlost

Promjena ne dolazi samo iz tehnološkog napretka, već i iz promjene načina života. Današnji korisnici očekuju više udobnosti i interakcije sa prostorom. Obično ogledalo, iako praktično, više ne zadovoljava potrebe modernog stanovanja.

Kupatilo više nije statična prostorija — postaje dinamično okruženje u kojem se spajaju dizajn i digitalne funkcije.

Ako planirate renoviranje kupatila, 2026. donosi jasnu poruku: vrijeme je da se oprostite od običnog ogledala i upoznate njegovu pametnu zamjenu.

ogledala

