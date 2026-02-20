"Nisam se tukao oko ku**e u 3 ujutru, mogao sam da ostanem invalid": Evo šta je Čeda Jovanović rekao u stanici

Čedomir Jovanović očekuje da se istina utvrdi i da policija i tužilaštvo rade u skladu sa zakonom

Političar Čedomir Jovanović danas je sa prijateljem Aleksandrom Kosom dao iskaz u Policijskoj stanici Savski venac, povodom jučerašnje tuče koja se desila u jednom beogradskom kafiću.

On je rekao da očekuje da će istina da ispliva na videlo, kao i da se nije tukao oko k***e u tri ujutru, već je napadnut pred dosta svedoka usred bela dana.

- Dao sam izjavu i upoznao policiju sa svim okolnostima jučerašnjeg događaja, a sada po zakonu policija o svemu treba da obavesti tužilaštvo i sve koji su za to nadležni. Bilo bi dobro da se svi ponašaju u skladu sa zakonom, jer mi kičmu neće lomiti ni barabe, ni oni koji su se ponadali da će se sakrivanjem iza njihovih leđa obračunavati sa mnom.

- Poštujem svakoga u ovoj zemlji, poštujem ljude i razumem da se nekada moji interese i razilaze sa onim što je profesionalna obaveza nekog drugog. Ne očekujem od policije ili suda da me štiti kao žrtvu, ali očekujem da se prema svakome u ovoj zemlji ponašaju na isti način.

Ne može niko da preti mojoj deci, da nasrće na mene, da pujda javnost godinama da bih ja na kraju završio u kafanskim obračunima sa ološem koji tako misli da brani Srbiju. Meni obezbeđenje ne treba i neću tako da hodam.

- Juče sam sa ćerkicom hteo da gledam seriju, a završio sam u situaciji u kojoj sam mogao da ostanem trajno invalid. Meni je zabranjeno da podignem više od 10 kilograma tereta, a nasrnuo je ološ na mene - rekao je Čeda, pa je otkrio šta će se dalje dešavati u okviru postupka:

- Dalje imamo advokate, policija je napravila izveštaj. Ne znam ko je sve to uradio, a tražili su da dođe i Aleksandar, ali on nije učestvovao u tom monologu i vređanju, ali je upoznao policiju sa svim što se desilo.

Ja se nisam potukao oko k***e u tri ujutru, one rade svoj posao i bolje su od onog što sam juče doživeo jer me je napao ološ koji misli da srbuje jer meni lomi kičmu.

Tvrdi da se sklonio odmah na početku

Čeda Jovanović tvrdi da se distancirao kada su provokacije počele.

- Ja nisam isprovociran, ja sam napadnut. Ja sam u toj situaciji prvo se sklonio, a onda na putu nazad napadnut od strane tog čoveka i on je nasrnuo na mene.

Ne zanima me šta idioti o meni misle. Desi se meni da ljudi dobace, ali ovo je jedan ološ, a policija neka radi svoj posao. Umesto da danas radim nešto pametno, ja se vučem po policiji. Tražio sam da testiraju na sve. On je bio pijan, loče neku brlju u ćošku u nekom smradu. Zvali su me prijatelji i kažu da ne mogu da veruju.

