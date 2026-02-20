Ko je srpska pjevačica koja je prva ugradila silikone u grudi? Oduševila prijateljicu poprsjem, pa i ona otišla pod nož

Suzana Mančić priznala je da joj je Zorica Brunclik preporučila hirurga.

Poznata voditeljka Suzana Mančić svojevremeno je podelila interesantnu anegdotu iz prošlosti, otkrivši da je pevačica Zorica Brunclik prva dama na domaćoj estradi koja je ugradila silikone u grudi, i to pre četiri decenije.

Kako je Suzana ispričala, nju je Zoričino poprsje potpuno oduševilo dok su zajedno bile na turneji. Nije se ustručavala da koleginicu ispita o svim detaljima intervencije – od toga koliko košta, do toga da li je proces bio bola.

Zorica joj je tada izašla u susret, sve joj detaljno objasnila i preporučila joj svog estetskog hirurga iz Minhena, po imenu Gerd Konten. Suzana ga je i sama posetila, a danas, trideset godina kasnije, ističe da su joj grudi i dalje u odličnom stanju, zbog čega je beskrajno zahvalna i Zorici i doktoru.

"Ispitivala sam je gde je radila grudi"

Pored sećanja na estetske zahvate, Mančićeva se osvrnula i na svoj trenutni izgled i komentare javnosti. Iskreno je priznala da, kao i mnogi danas, koristi fotošop kako bi prikrila sitne mane, ali i da se ne obazire na zlurade komentare da je „sva plastična i izoperisana”. Iako tvrdi da još uvek nije radila ozbiljne korekcije na licu i telu, svesna je da je starenje prirodan proces.

"Od naših pevačica, Zorica je prva imala silikone. Bile smo zajedno na turneji i ja sam je, oduševljena njenim poprsjem, ispitivala gde je radila intervenciju, da li je bolelo, koliko košta", ispričala je Suzana svojevremeno.

"Sve mi je objasnila i preporučila mi svog hirurga u Minhenu čije ime, verovali ili ne, i danas pamtim. Zvao se Gerd Konten. On mi je uradio takve grudi da su odlične i posle trideset godina. Hvala i Zorici i njemu."

