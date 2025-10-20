Nekadašnji golman banjalučkog Borca umro u 64. godini.
Proslavljeni golman banjalučkog Borca Anton Tončo Jakovljević preminuo je u 64. godini poslije teške bolesti.
Jakovljević, rođen 25. septembra 1962. godine u Banjaluci, ponikao je u Borcu i bio član generacije koja je ostvarila najveće uspjehe. Sa crveno-plavima je 1988. godine osvojio Kup Jugoslavije, ali i obezbijedio plasman u Prvu saveznu ligu Jugoslavije.
Iz Borca je 1991. godine prešao u Sarajevu, a nakon izbijanja rata napustio je BIH.
Tokom karijere koju je završio 1997. godine igrao je za Pazinku, Muru, Ljubljanu, Luban, Špansko, Hrvatski Dragovoljac, Mladost iz Virovitice i Mladost Suhopolje.
Od Jakovljevića se oprostio i Fudbalski klub Borac.
"Borčevu fudbalsku porodicu zadesila je tužna vijest.
Napustio nas je naš Anto Tončo Jakovljević koji je preminuo u 64. godini života.
Pamtiće se Tončine odbrane u Borčevom dresu na stadionima od Vardara do Triglava, a pamtiće se i da je bio omiljen među svojim saigračima i čovjek koji je živio za fudbal.
Anto Jakovljević dao je veliki doprinos svim našim uspjesima “osamdesetih” godina prošlog vijeka i za sva vremena čuvaćemo uspomenu na njega.
FК Borac želi da uputi saučešće porodici i prijateljima Ante Jakovljevića.
Anto, počivaj u miru i neka ti je vječna slava", objavio je FK Borac.