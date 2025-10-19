Srđan Babić doživio je najtežu moguću povredu u sportu i čeka ga prvo operacija, pa duga pauza. Izvjesno je da je za njega ova sezona završena.

Izvor: MN Press

Srđan Babić (29) doživio je najtežu moguću povredu u svijetu sporta - pokidao je prednje ukrštene ligamente kolena. Srpski reprezentativac moraće sada prvo na operaciju, pa onda na dugu pauzu. Izvjesno je da je za njega ova sezona završena. Oglasio se i njegov klub, Spartak iz Moskve.

"Babiću je dijagnostikovana povreda prednjeg ukrštenog ligamenta kolena. Do povrede je došlo na meču protiv Rostova. Uskoro će biti operisan. Srđane, želimo ti brz oporavak, uz tebe smo", stoji u saopštenju ruskog kluba.

Tim Dejana Stankovića doživio je tako još jedan kiks u prvenstvu Rusije, pošto im je ovo četvrti remi u sezoni, imaju 19 bodova, sedam manje od prvoplasirane Lokomotive iz Moskve.

Ko je Srđan Babić?

Srđan Babić rođen je 22. aprila 1996. godine u Banjaluci i tamo je počeo da se bavi fudbalom. Prešao je u Vojvodinu, tamo završio u omladinskoj školi i debitovao za tim iz Novog Sada sa kojim je osvojio Kup Srbije 2014. godine. Odatle je otišao u drugi tim Real Sosijedada, igrao u Španiji i onda je 2017. godine potpisao za Crvenu zvezdu.

Sa crveno-bijelima je osvojio četiri titule u domaćem šampionatu. Proveo je godinu dana na pozajmici u portugalskom Famalikau, pa onda otišao u Almeriju gde je osvojio Segundu (drugu špansku ligu), posle čega je potpisao za Spartak iz Moskve.

Sa mladom reprezentacijom Srbije osvojio je zlato na Svjetskom prvenstvu za igrače do 20 godina, pod komandom Veljka Paunovića. Za seniorsku reprezentaciju debitovao je u septembru 2022. godine protiv Švedske, a do sada je dao i jedan gol, protiv Bugarske u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Krajem prošle godine doživio je do oštećenja spoljašnjeg meniskusa desnog koljena i zbog toga je operisan.