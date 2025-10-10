Fali mu zub, a na čelu zavoji: Šok fotka Žike Todorovića, svi se pitaju šta se dešava s glumcem (Foto)

Glumac Srđan Žika Todorović objavio sliku koja je zbunila i zabrinula njegove pratioce na društvenim mrežama.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Glumac Srđan Žika Todorović, podijelio je sliku na svom Instagramu i pokazao da mu nedostaje zub dvojka, kao i da ima gazu preko čela, tačnije iznad lijevog oka.

Žika se u opisu slike našalio na svoj račun, pa je u opisu poručio. "Posle lakšeg nesporazuma, sad sam prava baraba".

Glumac nije objasnio kako je zadobio ove povrede, tačnije ni da li su prave ili su samo dio maske za neku ulogu, o čemu se raspravljaju i njegovi pratioci u komentarima na Instagramu.

Pogledajte:

Bio žrtva Internet prevare

Glumac Žika Todorović se odmah oglasio na mrežama i zamolio sve da ne nasedaju na lažni nalog sa njegovim imenom. "Lopov. Prevarant. Lažni Srđan Todorović", napisao je glumac.

Lažni profil sa njegovim imenom koristi se kako bi od ljudi dobili novac. Ovaj prevarant koristi i glumčevu fotografiju kao profilnu sliku.