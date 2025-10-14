Američki bek povrijedio se na utakmici sa Efesom kada je izvrnuo skočni zglob.

Izvor: MN Press

Košarkaši Partizana gostuju Real Madridu i Baskoniji u duplom kolu Evrolige, a u timu neće biti Šejka Miltona koji je povrijedio skočni zglob na utakmici sa Efesom. Željko Obradović vjerovatno neće moći da računa ni na Miku Murinena koji je bolestan, dok su ostali igrači spremni za špansku turneju. Iako je Milton snimljen sa ortopedskom čizmom, povreda nije ozbiljnije prirode.

Kako nezvanično saznaje "Mozzartsport" on će pauzirati sedam do deset dana. Bek je iskrenuo skočni zglob kada je nagazio na nogu protivničkog igrača, ali je ljekarska ekipa odmah reagovala i preduzela sve mjere predostrožnosti.

Ako sve bude u redu, trebalo bi da se vrati za utakmicu protiv Pariza, a očekuje se da propusti i meč sa FMP-om koji se igra sledećeg ponedeljka.

Očekuje se da njegov izostanak nadomjeste Karlik Džons i Dven Vašington koji se polako budi u novoj sezoni. Crno-bijeli posle tri kola imaju skor od dvije pobjede i jednog poraza i nalaze se na 10. poziciji Evrolige.