Fudbalska reprezentacija Srbije gotovo da nema nikakve šanse da ode na Svjetsko prvenstvo 2026, pa ni kroz baraž. Dva su puta do njega, a mi smo oba "spalili" u Leskovcu - prvo protiv Danske, sad i protiv Albanije.

Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je od Albanije (0:1) u Leskovcu i tako je praktično otpisana sa Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi 2026. godine. U teoriji, Srbija i dalje ima male šanse da ode na Mundijal, ali joj je zaista potrebno čudo nad čudima koje će pokušati da izvede Veljko Paunović, pošto je Dragan Stojković Piksi ponudio ostavku.

Da li Srbija može da bude druga u grupi?

Bolnim porazom u Leskovcu, Srbija je pala na treće mjesto u grupi i trenutno ima četiri manje od Albanije, ali i meč manje - što će se nivelisati posle našeg gostovanja u Andori za 48 sati. U teoriji, ako bi Srbija pobijedila Andoru, što se očekuje, prišli bismo na bod Albancima, ali bismo i dalje bili autsajderi za prolaz jer su pred nama utakmice sa Engleskom i Andorom, a pred njima sa Engleskom i Letonijom.

To ujedno znači da Srbija mora da pobijedi Englesku na "Vembliju" ako hoće u baraž za Svjetsko prvenstvo ili da se moli da će Letonija pobijediti Albaniju... Već sada je jasno da je to malo vjerovatno.

Preciznije, već su se javile i projekcije koje kažu da imamo 25 odsto šansi da se to desi...

Može li Srbija kroz baraž kroz Ligu nacija?

Sistem kvalifikacija je takav da 12 drugoplasiranih iz kvalifikacionih grupa ide u nikad teži baraž, a sa njima će tamo i četiri najbolje ekipe Lige nacija koje se nisu plasirale dalje.

U ovom trenutku među te četiri nije Srbija. Srbija je tek 20. u generalnom poretku i to znači da su nam ovdje još manje šanse nego kroz drugo mjesto u grupi, a sve zbog slabih igara u ovom takmičenju koje mnogi posmatraju kao "nebitno", tako da nam je presudio onaj remi sa Danskom u Leskovcu u novembru prošle godine.

Zbog njega, Srbija je morala u baraž za opstanak u "A" diviziji, a da je pobedila Dansku bila bi drugoplasirana u grupi sa mnogo većim šansama da igra u baražu, uprkos lošim kvalifikacijama.

U ovom trenutku kroz Ligu nacija će u kvalifikacije Rumunija, Švedska, Severna Makedonija i Severna Irska, a prije nas će do baraža čak i San Marino i Moldavija. Dakle, naša jedina šansa je da tri od ovih šest ekipa kroz kvalifikacije ode u baraž kroz kvalifikacije, pa bismo imali šansu u Ligi nacija.

Svi će biti na Mundijalu sem Srbije

Na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi 2026. godine imaćemo čak 12 grupa (umjesto dosadašnjih osam) od po četiri reprezentacije. Dakle, ukupno 48! Najbolje prvoplasirane i drugoplasirane će proći u narednu fazu, kao što je to i do sada bio slučaj, međutim u nastavak takmičenja će i osam najboljih trećeplasiranih timova. Preciznije, više timova će prođi u nokaut rundu nego što će ispasti posle grupne faze, što FIFA sve radi kako bi povećala profit.

Igraće se čak 40 utakmica više nego što je to bio slučaj od poslednje promjene formata 1998. godine, ukupno 104. Zbog toga bi Svetsko prvenstvo trebalo da traje i duže nego obično (čak 39 dana) sve od 11. juna do 19. jula.

Ko su gradovi domaćini Svetskog prvenstva 2026. godine? Vankuver i Toronto su jedini predstavnici Kanade, Monterej, Gvaldalahara i Meksiko Siti jedina tri grada koja "daje" Meksiko, dok SAD dominiraju - tu su Majami, Atlanta, Hjuston, Dalas, Kanzas siti, Filadelfija, Njujork, Boston, Los Anđeles, San Francisko i Sijetl. Što se tiče pomenutih novih 16 mjesta na Mundijalu, četiri će dobiti Afrika, po tri Evropa i Azija, po dve Severna Amerika i Južna Amerika, a jednu Pacifik.