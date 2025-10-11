Nikola Maksimović je govorio o duelu Srbije i Albanije u ovim kvalifikacijama, ali i o onom sa kvalifikacija za Euro 2016. Mnogo toga se dešavalo što mi ne znamo.

Srbija igra meč sa Albanijom od 20:45 na stadionu "Dubočica" u Leskovcu na možda i ključnom meču kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Pred taj meč u "Podkast inkubatoru" gostovao je Nikola Maksimović. Iskusni 33-godišnji štoper iz Bajine Bašte godinama je bio reprezentativac Srbije, a sada je napravio nevjerovatan transfer u Kustošiju u trećoj hrvatskoj ligi. U intervjuu za hrvatske medije prisjetio se meča sa Albanijom 2014. godine.

Tada je Srbija dočekala Albance na stadonu "JNA" u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, a posle preletanja drona sa albanskim obeležijima iznad terena meč je prekinut. Nikada nije završen, a UEFA je odlučila da ga za zelenim stolom dodjeli Albaniji službenim rezultatom.

"Ovo je najbitnija utakmica za nas u ovim kvalifikacijama i mislim da samo pobjeda dolazi u obzir da bi imali neke nade. Znamo u prošlosti, a ja sam bio akter te utakmice protiv Albanije u Beogradu. Šta se sve izdešavalo, da to nema veze sa sportom. Mi smo tu najviše ispaštali jer smo tu utakmicu izgubili službenim rezultatom 3:0, dobili smo i kaznu da ne igramo dvije utakmice pred publikom", ispričao je Nikola Maksimović.

Debgitovao je 2012. godine za nacionalni tim na mečevima sa Francuskom i Švedskom, a u tom periodu je bio rezerva pa je meč sa Albanijom gledao sa klupe. To je bio period kada je Holanđanin Dik Advokat vodio naš tim, a zaista mu nije bilo lako. Najmanje je muke imao sa fudbalom.

"Tad je selektor bio Dik Advokat, bio je tu na tri okupljanja. Prvo okupljanje je bilo kada su Vojislava Šešelja vraćali iz Haga, a mi smo putovali iz Pazove na stadion Partizana da bi odradili trening. Nismo mogli da trening i nismo mogli da prođemo. Mi smo na autoputu zatvoreni i sedimo u autobusu. Onda drugi put je bio taj prekid utakmice, isto da kažemo politički. Treći put se desilo da je posle svega toga dolazio premijer Albanije u hotel gdje smo mi bili. I sada ulazimo u hotel i oni nas pretresaju.Posle svega toga je on čovjek dao otkaz. Rekao je da je on došao da se bavi fudbalom ovdje, ovo je sve samo nije fudbal", ispričao je Maksimović.

Počeo je u svojoj Bajinoj Bašti, ali je rano otišao za Sevojno i kao maloletan debitovao za taj klub koji se potom spojio sa Slobodom. Nakon dve godine u Užicu odigrao je jednu u Crvenoj zvezdi, a onda je godinama nastupao u Italiji za Torino i Napoli. Imao je epizode u Spartaku, Đenovi, Hataji, prošle godine je potpisao za Monpelje na kratko, a sada je u Hrvatskoj. Za Srbiju je nastupao od 2012. do 2020. godine, u jednom periodu je bio i starter, a na kraju je skupio 25 nastupa za nacionalni tim.