Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi podnio je ostavku i već se zna ko će ga naslijediti.
Prema nezvaničnim informacijama Arena sport, Veljko Paunović (48) je novi selektor Srbije! Poznati srpski stručnjak ove nedelje je dobio otkaz u Ovijedu i pred povratkom je u srpski fudbal, kojem je donio titulu šampiona sveta u U-19 uzrastu na Novom Zelandu 2015. godine.
Munjevitim razvojem događaja, samo nekoliko dana nakon što ga je Ovijedo otpustio iako je taj tim uveo u Primeru ove godine, Paunović će preuzeti na sebe delikatan zadatak - da postavi na noge žestoko uzdrmanu reprezentaciju Srbije. "Orlovi" će u nedelju otputovati na gostovanje Andori (utorak, 20.45) bez selektora Dragana Stojkovića Piksija, koji se već rastao sa ekipom i ponudio ostavku predsedniku FSS Draganu Džajiću i generalnom sekretaru Branku Radujku.
Zvanično, FSS tu ostavku još nije prihvatio, a nezvanično je po svemu sudeći sve već gotovo. Srbija će se rastati sa Piksijem pri kraju kvalifikacionog ciklusa u kojem je još samo teorija drži u igri za plasman u baraž za Svetsko prvenstvo 2026. godine. Nakon toga, šansu će dobiti stručnjak koji je najveći uspjeh postigao sa srpskim omladincima, a radio je širom svijeta - jer je vodio Čikago Fajer u Sjedinjenim Državama od 2015. do 2019, potom je dvije godine sjediio na klupi engleskog Redinga, zatim je proveo dvije sezone u Meksiku, gde je vodio Gvadalaharu i Tigres. Ove, 2025, preuzeo je Ovijedo, donio mu istorijski povratak u Primeru, a onda se za mnoge iznenadno rastao sa tim timom.
Po svemu sudeći, to je šansa koju Fudbalski savez neće propustiti.
Veljko Paunović novi selektor Srbije! Posle debakla dolazi da spasi reprezentaciju