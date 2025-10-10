Finiš kvalifiakcija za Svjetsko prvenstvo donio je čudnu situaciju u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina, jer bi oni mogli da zavise od San Marina, kojem odgovara da ubjedljivo izgubi od Rumunije.

Kvalifikacije evropskih reprezentacija za Svjetsko prvenstvo u fudbalu koje se 2026. godine igra u Kanadi, SAD i Meksiku polako se privode kraju. Za sada još ne znamo ko će učestvovati na Mundijalu koji se igra na drugom kraju planete, a jedna od najkomplikovanijih situacija je u grupi H gde se nalaze Austrija, Bosna i Hercegovina, Rumunija, Kipar i San Marino.

Kako trenutno stvari stoje, Austrijanci imaju najveće šanse da se kao prvoplasirani tim u grupi direktno plasiraju na Svjetsko prvenstvo, dok će drugo mjesto voditi u baraž. Za njega se bore BiH koja ima 13 bodova iz šest mečeva i Rumunija koja ima sedam bodova iz pet mečeva, a ove dvije selekcije imaju i međusobni meč prije kraja ciklusa. On bi mogao da bude presudan, ali i da unese totalnu zbrku u tabelu, nakon što je Bosna i Hercegovina propustila priliku da osvoji sva tri boda protiv Kiprana!

Druga pozicija koju Bosna i Hercegovina zauzima trenutno uopšte ne djeluje sigurno za ekipu Sergeja Barbareza. Do kraja kvalifikacija imaju meč protiv Rumunije na domaćem terenu i gostovanje Austriji, odnosno okršaje protiv najboljih selekcija u svojoj grupi. Primera radi, ako bi BiH izgubila na svom terenu, Rumuni bi imali veoma lijepu šansu da ih prestignu u finišu kvalifikacija i tako "ukradu" drugo mjesto koje vodi u baraž. O čemu se zapravo radi?

Rumunija će za dva dana dočekati Austriju, a bodovi sa tog meča joj nisu čak ni neophodni. Tokom novembarskog prozora za kvalifikacije imaju gostovanje u Bosni i Hercegovini gdje im je neophodna pobeda, ali i meč na svom terenu protiv nejakog San Marina. Ako vam djeluje da bi ta mala država mogla da otkine bod Rumunima, odmah zaboravite na takav scenario!

Zapravo, nejaki San Marino - najslabija reprezentacija na svijetu - želi da meč u Rumuniji izgubi velikom razlikom. Jedna od najčudnijih situacija koje smo ikada imali u evropskim kvalifikacijama za neko veliko takmičenje, ali potpuno istinita. Dakle, ako Rumunija pred poslednje kolo bude u igri za drugo mjesto u grupi, San Marinu odgovara da naše istočne komšije baš protiv njih poprave gol-razliku i preteknu BiH!

Zašto San Marino navija protiv Bosne i Hercegovine?

Mjesto u baražu za odlazak na Svjetsko prvenstvo obezbediće drugoplasirani timovi u kvalfikacionim grupama, ali i četiri ekipe koje su bile najbolje u svojim grupama Lige nacija, a nisu obezbijedile direktan plasman ili baraž kroz kvalifikacije. Pošto je San Marino bio najbolji u svojoj grupi u D diviziji Lice nacija, ispred Lihtenštajna i Gibraltara, oni maštaju da tim putem stignu do baraža.

Za to im je neophodno da sve ekipe iz A, B i C divizije Lige nacija obezbijede mjesta na Mundijalu ili u baražu kroz kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo. Rumunija je osvojila svoju grupu u Ligi nacija, pa je jasno da San Marinu mnogo više odgovara da oni budu drugoplasirani. Zapravo, San Marino će navijati da Bosna i Hercegovina u novembru izgubi prvo od Rumunije na svom, a zatim od Austrije na gostujućem terenu.

Dok se bude igrao meč Austrija - Bosna i Hercegovina, igraće se i meč Rumunija - San Marino. Ako bi prije toga Austrija savladala Rumuniju, a Rumunija savladala Bosnu i Hercegovinu, fudbalskoj reprezentaciji Rumunije bilo bi potrebno da Austrijanci upišu još jednu pobjedu, ali i da oni sami ubjedljivo pobijede San Marino. Isto to bilo bi potrebno i San Marinu, koji bi imao motiv da primi veliki broj golova i obezbijedi Rumunima drugo mjesto na tabeli.

Kako Bosna i Hercegovina da izbjegne ovo?

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine mogla bi da izbjegne scenario u kojem najslabija reprezentacija na svijetu odlučuje o njenoj sudbini. Trenutno imaju šest bodova više i jednu odigranu utakmicu više od Rumunije, a nekoliko je kalkulacija za "osiguravanje" drugog mjesta.

Prva, i najlakša, je da na svom terenu savladaju Rumune i prekinu kalkulacije. Takođe, Bosni i Hercegovini dovoljno je da osvoji dva boda na poslednja dva meča, kako bi dovoljno pobjegla Rumunima. Odgovara im čak i bod protiv Rumunije, ali u tom slučaju rumunska reprezentacija ne bi smjela da osvoji maksimalnih šest na ostale dvije utakmice. Da li će to biti scenario koji je zanimljiv Bosni i Hercegovini vidjećemo već za nekoliko dana, nakon meča Rumunije i Austrije, kada će svi timovi koji se bore za prva dva mjesta u grupi H imati po šest odigranih mečeva.