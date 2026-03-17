Tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju odredio je zadržavanje do 72 sata L.F, koji je osumnjičen da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, na štetu djeteta.

“Naime, Odjeljenje bezbjednosti Bijelo Polje dostavilo je danas ODT-u u Bijelom Polju krivičnu prijavu protiv L.F., iz koje proizilazi osnovana sumnja da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, na štetu djeteta”, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Iz krivične prijave i dostavljenih dokaza proizilazi osnovana sumnja da je osumnjičeni L.F., u vremenskom periodu od 21.11.2025. godine do 16.03.2026. godine, više puta primijenio nasilje prema djetetu, na način što je u više navrata udarao dijete po tijelu, drvenim i metalnim sredstvima podobnim da tijelo povrijede, kojom prilikom je oštećena zadobila tjelesne povrede.