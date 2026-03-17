"Voz joj otkinuo ruku, a posle se objesila": Stravična priča Gorana Bregovića, otkrio istinu o jezivim smrtima

Muzičar Goran Bregović je jednom prilikom, govoreći o vinogradu koji je naslijedio od oca, otkrio da je dvoje ljudi preminulo nedugo nakon što su počeli da brinu o njemu, govoreći "uspio sam da ubijem dvoje ljudi"

Izvor: MONDO

Muzičar Goran Bregović je u jednom intervjuu govorio o svom djetinjstvu, razvodu roditelja, ali i nasljedstvu koje je ostalo iza oca

Bregovićev otac penzionerske dane provodio je u zagorskom selu Sveti Petar Čvrstec kod Križevaca, gdje je ispunio želju seoskog popa i na kraju i preminuo.

Goran je od njega naslijedio vinograd sa željom da nastavi tradiciju i pravi vino kakvo su seljaci voljeli, te je dogovorio sa jednim rođakom da brine o imanju.

Tada kreće niz tragedija.

"Nakon pola godine, pozvao me je i rekao da ne može dalje. Njegova žena je pokušala da se ubije, bacila se pod voz", ispričao je Bregović, dodajući da joj je voz otkinuo ruku. Iako je pokušao da priča sa njom o smislu života, porodici i djeci, žena mu je samo odgovorila da se budi u četiri ujutro i "ništa ne stiže".

"Rođak mi je ubrzo javio da je njegova žena, u sledećem pokušaju, uspjela da se ubije. Objesila se. Više nije imalo smisla tražiti od njega da se bavi mojim vinogradom", prisjeća se muzičar. Bregović je potom pronašao drugog čovjeka, ali je i on preminuo nakon pola godine od raka grla.

"E, onda sam seo i izračunao: cijelo selo ima dvadeset kuća, a ja sam, zbog tog vinograda, za nepune dvije godine uspio da pobijem dvoje ljudi. Bolje ga ostaviti s mirom, pa kada odem u penziju, sam ću se njime pozabaviti", zaključio je muzičar.

Odrastanje uz oca alkoholičara i težak razvod roditelja

Prisjećajući se djetinjstva, Goran je istakao da mu je otac bio dobar model u životu, ali na nesreću i alkoholičar, zbog čega je i propala velika ljubav njegovih roditelja.

"Zbog toga se razveo od mame. Tako je propala jedna ogromna ljubav. Imao sam deset godina, moj mlađi brat pet. Kada čovjeku umre majka, to je velika katastrofa. Jer, ona je neko s kim se volite svakodnevno", rekao je on.

Njegov otac je po odlasku u penziju u selu živio prvih nekoliko godina potpuno bez struje i vode. Goran pamti kako ga je jednom prilikom nenajavljen posetio i zatekao u mraku, kako sjedi za stolom i sam pjeva uz tranzistor. Bregović je otkrio i da bi volio da umre baš kao i njegov otac – srećan i lako.