Mornar je upisao četvrtu pobjedu u sezoni i sa 16 bodova trenutno dijeli četvrto mjesto sa ekipom Budućnosti.

Izvor: Printscreen/FSCG

Pobjedom Mornara nad Arsenalom u Tivtu kompletirano je 11. kolo Meridianbet Prve lige.

Susret koji nije obilovao uzbuđenjima riješen je u 84. minutu.

Nakon kornera, Jovan Dašić je bio najbolji u skoku za konačnih 0:1.

Mornar je upisao četvrtu pobjedu u sezoni i sa 16 bodova trenutno dijeli četvrto mjesto sa ekipom Budućnosti.

Arsenal nakon trećeg poraza zauzima sedmu poziciju sa 14, prenosi CdM.