Kolo su otvorili Mladost i Arsenal na DG Areni. Domaćin je slavio 2:0, a pogotke su postigli Almeida u 58. i Jovanović u 76.minutu sa bijele tačke.

Remi Budućnosti kod kuće i trijumf Bokelja u Tuzima protiv Dečića, obilježili su 9.rundu crnogorskog fudbalskog šampionata, prenosi CdM.

Mornar je u Baru ispustio veliku priliku sa dođe do sva tri boda. Imali su nakon prvog poluvremena ogromnih 2:0 golovima Denkovića i Martinovića. Ipak, u nastavku se dogodio, ispostaviće se, momenat koji je odredio dalji tok utakmice. Ostali su Barani sa igračem manje od 53.minuta, što je Jezero iskoristilo i golovima Rolovića u 80. i 83.minutu uspjela da iščupa bod.

Jedinstvo je zaustavilo lidera Sutjesku. Mreže se nisu tresle u Bijelom Polju. I pored nekoliko sjajnih prilika na obje strane, ostalo je 0:0.

Veliko iznenađenje priredili su fudbaleri Bokelja. Oni su na Besa Areni u Tuzima protiv favorizovanog Dečića slavili 2:0. Poček je u 20.minutu postigao sjajan gol, a pobjedu je potvrdio Muhović u 78.minutu.

Još jedan neočekivan rezultat viđen je u Podgorici, gdje su na glavnom gradskom stadionu snage odmjerili aktuelni prvak Budućnost i Petrovac. Izabranici Dejana Vukićevića su imali prednost koju je ”plavima” od 55.minuta donio Raspopović. Ipak, nije podgorički sastav izdržao do kraja. Dvadeset minuta kasnije, tačnije, u 75.minutu poklekla je i njihova odbrana, a strijelac je bio Popović.

Sutjeska je ostala na prvom mjestu sa 17 bodova. Iza nje je Dečić koji ima 14, a bod manje od Tuzana na trećem mjestu imaju Jezero, odnosno Arsenal koji je četvrti. Slijede Petrovac, Budućnost i Jedinstvo sa po 12. Mladost i Mornar su na osmom i devetom mjestu sa po 10 bodova, dok je na dnu Bokelj sa svega 6.

Semafor:

kraj – Mladost – Arsenal 2:0 (Almeida 58′, Jovanović 76’p)

kraj – Mornar – Jezero 2:2 (Denković 5′, Martinović 43′, Rolović 80′, 83′)

kraj – Dečić – Bokelj 0:2 (Poček 20′, Muhović 78′)

kraj – Jedinstvo – Sutjeska 0:0

kraj – Budućnost – Petrovac 1:1 (Raspopović 55′ – Popović 75′)

TOK MEČEVA:

– Završen je i posljednji duel 9.kola. Fudbaleri Budućnosti na svom terenu nisu uspjeli da savladaju Petrovac. Ostalo je 1:1 pod Goricom.

75′ – GOOOL! – Ipak Budućnost nije izdržala. Petrovčani preko Popovića stižu do izjednačenja protiv aktuelnog prvaka.

– Kraj mečeva koji su počeli u 20h. Bokelj je šokirao Dečić na Besa Areni ostvarivši ubjedljivu pobjedu od 2:0, dok je Jedinstvo zaustavilo lidera Sutjesku, meč u Bijelom Polju je završen bez golova.

55′ – GOOOL! – Budućnost je povela u nastavku. Ekipa Dejana Vukićevića golom Raspopovića grabi ka pobjedi.

78′ – GOOOL! – Novi gol Bokelja u Tuzima! Strijelac je Muhović. Kotorani na pragu ogromnog iznenađenja na Besa Areni!

– Kraj u Baru. Iako je Mornar imao velikih 2:0, ipak je na kraju presudio broj igrača na terenu, a domaćin je imao jednog manje u nastavku, što je Jezero iskoristilo i sa dva gola Rolovića došla do velikog boda.

83′ – GOOOL! – Rolović je ponovo junak Jezera! Drugi golo ovog igrača i gosti su iskoristili brojčanu prednost. Remi je u Baru.

80′- GOOOL! – Rolović smanjuje prednost Mornara i vraća neizvjesnost u meč.

– Prvo poluvrijeme završeno na susretima Dečića i Bokelja, odnosno, Jedinstva i Sutjeske. Kotorani vode u Tuzima, dok u drugom meču mreže miruju.

1′ – Pod Goricom je počeo susret zvaničnog šampiona ekipe Budućnosti i Petrovca.

53′ – Mornar će do kraja meča imati veliki izazov da sačuva prednost, jer su ostali sa igračem manje.

20′ – GOOOL! – Imamo iznenađujuće vođstvo Bokelja na Besa Areni u Tuzima. Kotorane je do prednosti doveo Poček.

– Od 20h počeli dueli Dečića i Bokelja, odnosno, Jedinstva i Sutjeske.

43′ – GOOOL! – Stiže Mornar do drugog gola i sada je to već veliki zaostatak za ekipu Jezera u Baru. Duplirao je Martinović.

– Kraj susreta na DG Areni – Mladost je golovima Almeide i Jovanovića sa bijele tačke osvojio tri važna boda protiv Arsenala.

76′ – GOOOL! – Mladost stiže i do drugog gola, vjerovatno vrijednog tri boda. Imao je domaći tim jedanaesterac, koji je realizovao Jovanović.

5′ – GOOOL! – Evo i drugog gola dana, a prvog u meču u Baru. Mornar ima prednost protiv Jezera, strijelac je Denković.

58′ – GOOOL! – Imamo i prvi gol na susretu koji se igra na DG Areni, ujedno i prvi gol 9.kola. Mladost je kao domaćin povela protiv Arsenala i to pogotkom Almeide.

1′ – Počeo meč Mornara i Jezera…

45′ – U prvom poluvremenu duela između Mladosti i Arsenala nije bilo pogodaka. Za koji minut počinje drugi susret današnjeg programa između Mornara i Jezera.

1′ – Počeo je prvi susret 9.kola crnogorskog fudbalskog šampionata…

Ovo kolo susret Mladosti i Arsenala od 18 sati na DG areni, dok je za 19h planiran meč između Mornara i Jezera. Lider šampionata, Sutjeska, od 20 sati gostuje Jedinstvu u Bijelom Polju, dok u istom terminu Dečić u Tuzima dočekuje Bokelj. Posljednji duel je zakazan za 20:30 kada se sastaju Budućnost i Petrovac. Sutjeska je prva sa 16 bodova i ima dva više od drugoplasiranog Dečića. Arsenal je osvojilo 13, Jezero 12, a po bod manje Petrovac, Budućnost i Jedinstvo…