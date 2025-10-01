Frančesko Farioli se oglasio pred meč sa Crvenom zvezdom i pričao je o narednom meču i o preporukama koje su postojale da preuzme srpski tim.

Izvor: JOSE COELHO/LUSA

Porto dočekuje Crvenu zvezdu u drugom kolu grupne faze Lige Evrope, a pred meč u četvrtak (21 čas) sa medijima je pričao trener domaćeg tima Frančesko Farioli. Imao je samo riječi hvale na račun srpske ekipe, a pričao je i o tome što je bio među kandidatima da preuzme upravo tim sa "Marakane".

"Igramo protiv jednog velikana koji ima nevjerovatnu istoriju. U pitanju je klub koji je igrao u Ligi šampiona i moramo da budemo spremni i organizovani. Imaju veliki broj odličnih igrača, tu su golman Mateuš i Marko Arnautović", rekao je Farioli.

Izvor: ESTELA SILVA/LUSA

Vjeruje da je njegov tim spreman za napore, pošto će im meč sa Zvezdom biti treći u roku od šest dana.

"Napor je veći nego obično, ali već mesecima radimo na tome da se dobro spremimo. Najbolji primjer za mene je Vilijam Gomeš koji je na početku ulazio sa klupe i to u završnicama mečeva. Sada je veoma važan igrač za nas. Kada im budem saopštio startnu postavu u četvrtak, svi će morati da pruže maksimum. I oni koji budu odmah na terenu i oni koji budu čekali šansu sa klupe."

"Hvala Pešiću na promociji"

Aleksandar Pešić je otkrio da je Crvenoj zvezdi predlagao da dovede Fariolija na klupu tima sa Marakane. Zvezdan Terzić ga nije poslušao, a to je bilo jedno od pitanja za italijanskog stručnjaka koji je sarađivao sa srpskim napadačem u Alanji.

"Imamo lijepe zajedničke uspomene. Dao je mnogo golova kada smo radili u Turskoj i siguran sam da će imati lijepe uspomene na našu saradnju. Dobro me promovisao u klubovima u kojima je bio. Na kraju su stvari krenule u različitim pravcima za obojicu. Najvažnije mi je da igračima ostanem u dobrom sjećanju i da imamo dobru vezu", zaključio je Farioli.