Meč između Crvene zvezde i Radničkog iz Kragujevca prekinut je na kratko u 50. minutu kada su navijači domaćeg tima topovskim udarima gađali Vladimira Stojkovića

Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot

Meč između Crvene zvezde i Radničkog iz Kragujevca prekinut je u 50. minutu. Tada su Delije topovskim udarima gađale Vladimira Stojkovića. Do potpunog haosa došlo je na početku drugog poluvremena, a u drugom dijelu meča su gostujući fudbaleri sa Sjeverne strane, na kojoj su smještene pristalice crveno-bijelih. Onda su počeli da padaju topovski udari, a iskusni čuvar mreže je kleknuo na travu.

U tim momentima je Stojković tražio od sudije Stefana Jeknića da prekine meč, a to se nije desilo u prvom momentu. Onda je krenulo da pada još topovskih udara i drugih pirotehničkih sredstava i tek u tom momentu je arbitar odlučio da zaustavi meč.

Glavni sudija prekinuo je tada meč iz dva razloga. Prvi je bio Stojković i topovski udari, a drugi to što je sve to što se dešavalo oštetilo mrežu na golu na kom brani golman Radničkog. Tada su došli ljudi koji su zaduženi za to i popravili su mrežu. Tek kada se to dogodilo sudija je dao znak da se meč nastavi.

Transparent i skandiranja

U momentima dok je meč bio prekinut sa tribina su se čula pogrdna skandiranja na račun golmana Stojkovića. Čulo se "Pi**o prodana", propraćeno zvižducima.

Još na samom početku meča su pristalice Zvezde istakle i jedan transparent kojim su prozivali njega i navijače tima iz Kragujevca. Na njemu je pisalo "Kakav golman, takvi navijači. Izdaju i prelijeću i misle da su jači."