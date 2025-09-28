Trener Zvezde se oglasio poslije burnog trijumfa svog tima protiv Radničkog 1923 (2:1).

Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević oglasio se poslije burne pobjede svog tima protiv Radničkog 1923 na "Marakani". Meč je odlučen poslije preokreta crveno-bijelih sa igračem manje, u meču prekidanom jer su Delije gađale topovskim udarima Vladimira Stojkovića, golmana gostiju.

Uprkos tome što je Zvezda od kraja prvog dijela meča imala igrača manje zbog isključenja Bruna Duartea, igrači Vladana Milojevića našli su način da trijumfuju i da produže niz pobjeda na startu Superlige na osam trijumfa.

"Nije utakmica počela po nas kako treba. Imali smo dosta šansi da damo gol i obično to tako bude. Napravili smo grešku, Radnički nas je kaznio i sve je krenulo po zlu. Imali smo dosta šansi koje obično ne promašujemo, ali može da se stavi pod jedan dan kada vam ništa ne ide. Crveni karton da li je bio zaslužen ili ne, sudija ga je dodijelio. Siguran sam da Bruno nije vidio igrača, ali ako su takve propozicije, to je tako. Kada imate deficit, probali smo da napravimo izmjene. Rekao sam igračima da moramo da ostavimo sve što imamo i da nam je ovo najvažnija utakmica. Rekao sam već da je jako teško prebacivati se sa Evrope na domaće prvenstvo. Vidjeli ste kako se Radnički predstavio, u drugom poluvremenu smo napravili rokade, krenuli smo hazarderski, sa presingom po cijelom terenu, imali smo i taj promašeni penal. Mislim da nas je Bog nagradio da damo dva gola i da smo zasluženo pobijedili. Čestitam Radničkom i mom kolegi Lukoviću, a mi se okrećemo sljedećem izazovu", rekao je Milojević za TV Arena sport.

Zvezda će narednu utakmicu igrati u četvrtak protiv Portoa u gostima, u 2. kolu Lige Evrope.