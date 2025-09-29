Braga je daleko od željene forme, a duel sa Crvenom zvezdom u Ligi Evrope je sve bliži.

Izvor: Miguel Lemos / Zuma Press / Profimedia

Crvena zvezda će ove sezone u Ligi Evrope dva puta u Portugal. Jendom će gostovati Portu koji dominira u prvenstvu i ima šest pobjeda iz šest mečeva, a drugi put Bragi koja je u očajnoj formi.

Tim sa jednog od najljepših stadiona u Evropi je peti put zaredom ostao bez pobjede u domaćem prvenstvu. Sada su kod kuće izgubili od Nasionala 1:0, što je bio prvi poraz Brage od ove ekipe poslije 12 godina.

Na startu Lige Evrope dobro se pokazala Braga pođto je savladala Fejnord u "Kamenolomu", ali u domaćem šampionatu ređaju kiks za kiksom. Solidno su počeli sezonu, ali su onda odigrali 2:2 protiv AVS-a i Rio Avea. Potom ih je Žil Visente dobio 1:0, remizirali su 1:1 sa Vitorijom i sada je došao još jedan poraz.

Publika na stadionu je bila spremna na nove kikseve, pa su mogle da se vide bijele maramice na tribinama, a uz to su navijači sa tribina vikali "vi ste sramota".

Kada igraju sa Crvenom zvezdom?

Posle remija sa Seltikom Crvena zvezda se mučila u domaćem šampionatu sa ekipom Radničkog iz Kragujevca. Poslije pobjede nakon dva gola u nadoknadi vremena sada tim Vladana Milojevića očekuje put u Porto 2. oktobra, a onda u ligi igra sa Napretkom i IMT-om.

Što se tiče Brage igraće sa Seltikom, zatim ide u goste Sportingu, pa u kupu igra sa Bragansom. Kako stvari stoje ne bi bilo čudno da prije meča sa Crvenom zvezdom 23. oktobra ovaj tim promijeni trenera.

(MONDO, N.L.)