Hristo Stoičkov, legendarni bugarski fudbaler i dobitnik Zlatne lopte 1994. godine, iza sebe ima jednu od najsjajnijih karijera u evropskom i svjetskom fudbalu. Njegovi trofeji i individualna priznanja svrstavaju ga bez dileme među najuspješnije igrače svog vremena.

Izvor: TV Pink / screenshot

Legendarni bugarski fudbaler Hristo Stoičkov gostovao je na Simposaru 2025 i s velikim poštovanjem govorio o nasleđu koje su ostavili sportisti iz regiona, naglasivši da su oduvijek bili primjer posvećenosti, talenta i ljudskosti. Po rečima fudbalera koji je svojevremeno vodio Bugarsku do polufinala Mundijala, Balkan je davao velike sportiste svijetu!

Nekadašnji as Barselone istakao je da se ponosi svojim balkanskim porijeklom, a da posebno voli i poštuje ljude iz bišve Jugoslavije za koje smatra i da su veliki ljudi i da su veliki sportisti. Možda je u tim trenucima Hristo Stoičkov razmišljao i o nikada realizovanom transferu u Crvenu zvezdu...

"Naša regija je iznedrila velike igrače, velike sportiste - i ne samo u fudbalu. Mi smo ljudi s ogromnom strašću, energijom, entuzijazmom. Imamo talenat i srce. I ponosan sam što pripadam ovoj regiji - posebno sam ponasan na vas iz bivše Jugoslavije. Takve ljude poštujem više od svega - i kao sportiste i kao ljude", rekao je Stoičkov, a to nimalo ni ne čudi s obzirom da mu je kum srpski pjevač Miroslav Ilić sa kojim je svojevremeno snimio i duet.

U nastavku, govorio je i o svojoj karijeri, ističući kao najvrednije momente ne samo trofeje, već i podršku porodice - posebno supruge s kojom je u braku već skoro četiri decenije. Naveo je i ime svog najdražeg trenera, legendarnog Johana Krojfa, koji mu je, kako kaže, "pokazao da je tim ispred svega".

"Najvažnije lekcije nisam učio iz pobjeda, već od ljudi koje sam sretao. Treneri su me oblikovali kao čovjeka, ne samo kao igrača", rekao je Stoičkov i osvrnuo se na posjetu Sarajevu: "Prvi put sam u Bosni i Hercegovini - nisam došao kao igrač ili trener, ali danas osjećam kao da jesam. Danas je dan koji neću zaboraviti".

Kakvu je karijeru imao Hristo Stoičkov?

Legendarni bugarski fudbaler osvojio je najvažnije individualno priznanje u svijetu fudbala. Njemu je pripala Zlatna lopta (Ballon d’Or) 1994. godine, nakon što je predvodio Bugarsku do polufinala Svjetskog prvenstva u SAD. Na tom takmičenju osvojio je Zlatnu kopačku, kao najbolji strelac Mundijala sa šest golova

Četiri godine ranije Hristo Stoičkov bio je najbolji strijelac Evrope, a sa ekipom Barselone postao je prvak Evrope 1992. godine, uz pet šampionskih titula, dva Kupa Kralja, jednim Kupom pobednika kupova i UEFA superkupom. Uvršten je u Top 100 najboljih fudbalera svih vremena od strane slavnog Pelea.