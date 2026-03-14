Poslanik GP URA pozvao Vladu da reaguje, najavio i inicijativu u Skupštini ukoliko to ne učini

Šef poslaničkog kluba Građanskog pokreta URA u Skupštini Crne Gore Miloš Konatar pozvao je Vladu Crne Gore da smanji akcize na gorivo za naredna tri mjeseca kako bi se ublažio ili zaustavio rast cijena goriva.

„Pozivam Vladu Crne Gore da smanji akcize na gorivo za naredna tri mjeseca i tako ublaži ili zaustavi rast cijena goriva. To je način da se zaštiti životni standard građana i olakša uvoz i distribucija goriva u Crnoj Gori“, rekao je Konatar u saopštenju.

On je kazao da, ukoliko Vlada ne želi ili neće da smanji akcize na gorivo, to treba da urade poslanici u Skupštini Crne Gore, te da će URA tražiti da se sjednica na ovu temu održi što prije.

Konatar je istakao da su poslanici Građanskog pokreta URA u Skupštini Crne Gore podnijeli Predlog zakona o smanjenju akciza na gorivo za 50 odsto u naredna tri mjeseca, počevši od 1. aprila ove godine.

Kako je naveo, cilj tog zakonskog rješenja je zaštita životnog standarda građana i zaustavljanje talasa inflacije koji obično slijedi nakon poskupljenja goriva.

„Obaveza odgovorne Vlade i javnih funkcionera je da u kriznim vremenima osigura stabilnost i normalno funkcionisanje života naših građana, a jedan od važnih segmenata života građana i privrede jeste normalno snabdijevanje i cijena goriva“, poručio je Konatar.

On je dodao da rast cijena goriva povlači i rast mnogih drugih cijena roba i usluga koje zavise od troškova goriva.

„Moramo promijeniti praksu ove Vlade da u svakoj kriznoj situaciji, poput noja, zabije glavu u pijesak i čeka da se problem riješi sam od sebe“, zaključio je Konatar.