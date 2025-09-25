Nemanja Radonjić je sam tražio da napusti igru na meču sa Seltikom. Izdržao je jedno poluvrijeme nakon odlične role sa klupe na "vječitom derbiju".

Izvor: MN Press

"Nisu nas ni sa čim iznenadili, ali morali smo neke prinudne izmjene da pravimo na poluvremenu", rekao je na početku svog obraćanja medijima posle remija sa Seltikom Vladan Milojević.

Iako na startu nije imenovao ko je tražio izmenu. jasno je bilo da je u pitanju Nemanja Radonjić koga je na poluvremenu zamijenio Felsio Milson. S obzirom na mršav učinak angolskog fudbalera, mnogi su posle meča žalilo što Radonjić nije mogao više i duže.

"Radonjić je tražio izmjenu na poluvremenu, ali radimo na tome", istakao je kasnije Vladan Milojević i otkrio da je baš Radonjića morao da izvede.

Šta se dešava sa Nemanjom Radonjićem?

Nemanja Radonjić je protiv Seltika počeo meč i morao je napolje posle 45 minuta. U "vječitom derbiju" je ušao posle sat vremena igre i prelomio je meč golom. Protiv Železničara iz Pančeva igrao je 26 minuta, sa Novim Pazarom je počeo meč, pa je izašao posle 63 minuta, a sa Pafosom na Kipru je 35 minuta bio na terenu.

Sveukupno ove sezone ima 202 minuta i za to vreme dva gola - po jedan Partizanu i Železničaruu goleadi. Sada kada je jasno da će Marko Arnautović igrati u špicu, a ne na krilu djeluje da mu se otvara mjesto na desnoj strani terena ispred Milsona, ali mora da bude spremni.